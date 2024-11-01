Alemania y Francia reducen el Estado del Bienestar, España lo aumenta

Ahora bien, mientas las dos principales economías europeas se disponen a acabar con un Estado del Bienestar que se inició poco después de que terminara la II Guerra Mundial, en la España de Pedro Sánchez, ocurre justo lo contrario. Una economía como la española, más débil que la de Francia y Alemania, mantiene el relato opuesto. Esa misma mañana, el ministro Félix Bolaños, después de explicarnos que somos la envidia de Europa, nos explicó que la clave de nuestra política económica es el sector público.
La reducción del gasto público es inaplazable en toda Europa. No es agradable pero puede conllevar dos consecuencias positivas: es posible plantearse la reducción de impuestos y, algo aún más importante: a medida que se privatiza la economía crece la meritocracia y se reduce el número de listillos que viven del dinero de los demás, también llamado dinero público. Es decir, la reducción del Estado del Bienestar supone un protagonismo del sector privado y de la propiedad privada. Es decir, aumenta la meritocracia y se reducen los 'aprovechateguis'.
Joer, pobre Abascal, cómo se pasan con él.
Me pregunto si el nuevo presidente alemán tenía el recorte del estado del bienestar como una de sus propuestas electorales
La propiedad privada se puede heredar, por lo tanto, yo puedo ser un inútil integral y ser rico y poderoso, por que he heredado. Como es eso meritocratico?