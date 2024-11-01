Alemania y Francia reducen el Estado del Bienestar, España lo aumenta

Ahora bien, mientas las dos principales economías europeas se disponen a acabar con un Estado del Bienestar que se inició poco después de que terminara la II Guerra Mundial, en la España de Pedro Sánchez, ocurre justo lo contrario. Una economía como la española, más débil que la de Francia y Alemania, mantiene el relato opuesto. Esa misma mañana, el ministro Félix Bolaños, después de explicarnos que somos la envidia de Europa, nos explicó que la clave de nuestra política económica es el sector público.