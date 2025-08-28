·
10
meneos
38
clics
Alemania: el desempleo supera los tres millones de personas por primera vez desde 2015
Por primera vez desde 2015, el desempleo superó la barrera de los tres millones de personas, cifra que no solo es atribuible a cuestiones estacionales.
|
etiquetas
:
alemania
,
desempleo
,
2015
8
2
0
K
103
actualidad
13 comentarios
#5
CharlesBrowson
menos oktoberfest y mas doblar el lomo, teuton
3
K
50
#7
platypu
*
#5
#6
Patetico lo de los cibervoluntarios ignorantes
3
K
38
#8
Leon_Bocanegra
#7
patético es tu sentido del humor. Claro que siendo de derechas , lo normal es que no tengas sentido del humor.
1
K
21
#13
Grahml
*
#7
El paro es un signo evidente de debilidad y sobre todo de vulnerabilidad económica en España.
Y precisamente, estos números en Alemania no son positivos para España, ya que en cierto modo no es inmune a esto.
Recordemos que gran parte de las exportaciones españolas tienen destino Alemania.
Pero también tenemos que reconocer que España está creciendo económicamente, sí, en gran parte por el turismo, pero también en otros sectores.
Desgraciadamente el turismo en España aún tiene un peso…
» ver todo el comentario
0
K
17
#9
javibaz
#5
en un país de 90 millones de habitantes es una mierda.
0
K
15
#1
pozz
3,7% de desempleo en Alemania en Junio de este mismo año..
1
K
12
#3
ur_quan_master
Deutschland erwache!
0
K
12
#6
Leon_Bocanegra
Komm nach Spanien, Friedrich
0
K
10
#2
aupaatu
*
Está claro que las sanciones han debilitado a Rusi y la política de sanciones está funcionando.
La diplomacia y los tratados para cuando acabe la guerra.
0
K
7
#4
MetalAgm
#2
Y eso que aun no ha entrado en funcionamiento la bajada de pantalones de la UE con USA y los aranceles... va a venir una hostia de ordago en europa...
0
K
11
#10
MaRRaldo_1
Cuando un país quiere absorber millones de inmigrantes y, a la vez, destruye su economía.
0
K
5
#11
ur_quan_master
#10
Seguramente sea eso y no la crisis de suministro energético y del sector del automóvil que sufre Alemania.
3
K
37
#12
MaRRaldo_1
#11
Pues eso, que han destruido su economía siguiendo el mandato de la OTAN.
0
K
5
