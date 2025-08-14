«Alemania debe comprar Mallorca»: la propuesta viral de las juventudes de un partido alemán

Se trata de una proposición que ya rondó en los círculos políticos alemanes hace 30 años. Un grupo juvenil regional del partido FDP, que ya no está representado en el Bundestag, el parlamento alemán, ha llamado la atención con una demanda sobre Mallorca, de la que no está del todo claro si pretende ser divertida o seria. Se trata de la organización local de los llamados «Julis» de la ciudad alemana de Biberach, en la región de Suabia.