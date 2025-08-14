edición general
«Alemania debe comprar Mallorca»: la propuesta viral de las juventudes de un partido alemán

Se trata de una proposición que ya rondó en los círculos políticos alemanes hace 30 años. Un grupo juvenil regional del partido FDP, que ya no está representado en el Bundestag, el parlamento alemán, ha llamado la atención con una demanda sobre Mallorca, de la que no está del todo claro si pretende ser divertida o seria. Se trata de la organización local de los llamados «Julis» de la ciudad alemana de Biberach, en la región de Suabia.

| etiquetas: alemania , mallorca , turismo , política
8 comentarios
Kantinero #2 Kantinero
Ufff, esperemos que no gobierne el PP
Meneanauta #6 Meneanauta *
Mallorca no la cambio ni por Baviera. Prefiero sufrir a los caciques peperonis mallorquines antes que a los borrachos y progenocidas bávaros
Dragstat #8 Dragstat
Si Mallorca fuese parte de Alemania, seguramente los julis no se podrían permitir unas vacaciones en la isla.
#1 Leovigildo
¿Los Julis de allí son como los Cayetanos de aquí?
TipejoGuti #3 TipejoGuti
Abierto a negociaciones, es temporada de fichajes y todo lo que supere expectativas de mercado puede concretarse en salida. ¿Se la cambiamos por Hamburgo? Nacionalizar la las hamburguesas sería un punto,
#5 Marisadoro
Exklusive Immobilienangebote
www.dahlercompany.com/de/spanien
Apotropeo #7 Apotropeo
Tenía entendido que ya lo habían hecho.
:troll:
Estoeslaostia #4 Estoeslaostia
Pues por un precio "razonable", ppbocks creo que tragarían
