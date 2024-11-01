Alemania considera separarse de Francia en el desarrollo del caza de próxima generación

Los desacuerdos sobre el reparto de tareas para el Futuro Sistema Aéreo de Combate (FCAS) implican que Alemania también está considerando asociarse con el Reino Unido o Suecia para su futuro caza tripulado. Según informes, están apareciendo fisuras en el programa paneuropeo del Futuro Sistema Aéreo de Combate (FCAS), en cuyo núcleo se ubicará el caza tripulado de nueva generación (NGF). Los informes sugieren que Alemania, uno de los dos principales socios del FCAS, está estudiando cómo separarse de Francia, en medio de las persistentes dudas so
Si produces un avión en Alemania, me juego que muchos subsistemas se terminarán comprando a empresas del otro lado del charco cuyos accionistas principales son Blackrock, Vanguard, Bank of America, Morgan Stanley...
Fue bonito mientras duró.