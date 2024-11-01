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Alemania acelera la extracción de litio mientras tambalea su protección ambiental

Amparada por la Ley de Materias Primas Críticas, Alemania impulsa el litio geotérmico como infraestructura estratégica, incluso en zonas Natura 2000 ya degradadas, lo que desata tensiones legales y sociales. La Unión Europea depende en gran medida de terceros países para los materiales que alimentan su transición energética. China refina aproximadamente el 60% del litio mundial y controla gran parte de la cadena de procesamiento de baterías que abastece a la UE, mientras el Congo concentra alrededor del 74% de la producción global de cobalto.

| etiquetas: alemania , litio , protección ambiental , unión europea
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