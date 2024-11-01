edición general
El alemán Merz se enfrenta a la rebelión conservadora por la reforma de las pensiones (inglés)

El alemán Merz se enfrenta a la rebelión conservadora por la reforma de las pensiones (inglés)

El canciller alemán, Friedrich Merz, se enfrenta a una creciente oposición pero esta vez proviene de sus propias filas conservadoras. Un grupo de 18 jóvenes legisladores del bloque conservador de Merz amenazan con detener un proyecto de ley de reforma de las pensiones presentado por el gobierno de coalición de la canciller argumentando Los beneficios prometidos en el acuerdo no son sostenibles y “no pueden justificarse para la generación más joven” La revuelta se ha convertido en una prueba de la autoridad de Merz y de la durabilidad de su...

2 comentarios
#1 omega7767
que disfruten de lo votado
ezbirro #2 ezbirro
Paripé para que no parezca que están metiendo tanto la tijera.
