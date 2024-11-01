Alejandro Magno contra los elefantes [Eng]  

Los elefantes ocupan un lugar destacado en la famosa batalla de Alejandro Magno contra el rey Porus de la India en el año 326 a. C., tal como la describen Plutarco, Arriano y el posterior historiador romano Quinto Curcio Rufo. La Historia de Curcio fue traducida al francés, y en el siglo XV se produjeron numerosas copias iluminadas, especialmente para Carlos el Temerario, duque de Borgoña (1467-1477), quien se inspiró en Alejandro Magno. Curcio describe cómo Alejandro y sus hombres se enfrentaron a una temible fuerza de 300 carros, 30 000 solda