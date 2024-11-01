Alejandra Azcárate llega al Perú con monólogo: “Lo que se permite, se repite”

La comediante y actriz colombiana presenta un unipersonal que confronta al público con temas esenciales: la libertad femenina y la autenticidad. La presentadora, comediante y actriz colombiana Alejandra Azcárate llega al Perú con su aclamado monólogo “Lo que se permite, se repite”, un espectáculo cargado de reflexión y humor. Una cita imperdible para quienes buscan reírse y, al mismo tiempo, encontrarse con verdades que nos atraviesan a todos. Este unipersonal confronta al público con temas esenciales: la libertad femenina, la autenticidad y