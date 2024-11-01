·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12333
clics
Albert Camus, Soto Ivars y la autoconciencia de la maldad
4321
clics
Una a oda al self-hosting
4131
clics
Agente del ICE rocía spray pimienta sobre la válvula de respiración de un disfraz (Eng)
4387
clics
Las bailarinas Ouled Naïl: impresionantes fotografías de las mujeres nómadas que cautivaron el desierto [ENG]
3880
clics
Juanma López Iturriaga cae en la estafa del teléfono roto: “Papá, necesito 9.811 euros”
más votadas
442
Otro vídeo que ocultó la Generalitat revela que Emergencias vigilaba el barranco del Poyo a las 12.38 del día de la dana
560
El rechazo a Mazón se mantiene y el 82 % de encuestados pide su dimisión
253
Cultura dejará de contratar el software israelí que usa la Biblioteca Nacional
340
La Fiscalía pide el archivo de toda la investigación de Begoña Gómez
529
Begoña Gómez reclama al juez los nombres y las funciones de todos los asistentes de las mujeres de los presidentes de Gobierno
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
100
clics
Un alce se encuentra con un rebaño de vacas en una pradera de Dakota del Sur
Un alce se encuentra con un rebaño de vacas e interactúa con ellas en una pradera de Dakota del Sur.
|
etiquetas
:
alce
,
vacas
,
encuentro
,
naturaleza
,
grandes llanuras
,
eeuu
,
américa
4
1
0
K
36
ocio
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
36
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
janatxan
Vaya bicho para hacer parecer que una vaca es pequeña...
2
K
27
#2
Lusco2
#1
Vacas que han sido descornadas, es una salvajada en una animal que pasta libre
0
K
7
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente