35



El alcantarillado de la zona DANA presenta filtraciones que están provocando hundimientos en calles y podrían comprometer la estabilidad de edificios
El lodo acumulado en los colectores ha incrementado su presión provocando que se agrieten los colectores o que se agraven los ya existentes
|
etiquetas:
:
dana
,
valencia
,
pp
,
mazón
,
lodo
,
alcantarillado
10 comentarios

Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#2
Suikoden
Weno, el plan de Gan Panpols/ consultora lo arreglará.
4
K
65
#1
rogerius
*
Mazoooooón… coge la paleta y el cemento, que tienes faena. ¿Cómo? ¿Que eso no es cosa tuya? Ah, sí, que te vas al Ventorro… que tienes que desatascar unas tuberías… bueno, ya si eso los valencianos que se busquen la vida… No, hombre, no, nadie ha dicho que dimitas… ¡Qué ocurrencia! La dinamita, que no hace falta que te lleves la dinamita…
3
K
59
#3
sotillo
#1
Solo un año de gobierno y ruina para décadas, esto es lo que garantiza el voto del pp
4
K
62
#4
rogerius
#3
PP, maestros del agujero negro. Serán fascistas pero saben arruinar.
3
K
49
#10
Toponotomalasuerte
#9
bueno en las noticias ves la mierda que quieren que veas.
Desde que no pagamos directamente por las noticias y pagamos de forma indirecta a través de impuestos, las noticias son lo que son. Mierda para borregos
1
K
30
#7
woody_alien
Yo no sé por qué su colega Moreno Bonilla no les envía a Desatranques Jaén.
1
K
23
#6
Feindesland
Esto es lo que hay que mirar, más que quién mandó o no un SMS.
Soluciones, joder.
0
K
20
#8
Toponotomalasuerte
*
#6
las soluciones no están reñidas con la prevención y la mejor manera de prevenir otro es sacar del medio a los incompetentes. Así que si es importante saber que cojones aso con el sms que costó vidas
1
K
25
#9
Feindesland
#8
Ya, pero yo veo mil noticias sobre SMS y cinco sobre infraestructuras...
Y me parece sospechoso, oye. Es como si nadie quisiera HACER nada.
0
K
20
#5
daniMate
Más oportunidades de negocio para empresas de construcción y reconstrucción.
No hay ningún problema.
0
K
10
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
