Alcántara 1580: el triunfo militar del duque de Alba que aseguró Portugal a Felipe II

El 25 de agosto de 1580, en las inmediaciones de Lisboa, se libró la batalla que decidiría el futuro de Portugal. La muerte del rey Sebastián I en Alcazarquivir (1578), sin descendencia, y la breve regencia de su tío abuelo Enrique I (muerto en enero de 1580), habían dejado a la monarquía lusa sin heredero directo.
| etiquetas: historia , alcántara , duque de alba , felipe ii
Hay una ley que no falla:
Cada hito en la historia de la unidad de España es un hito del ejército castellano. Da igual Portugal, Aragón, León, Catalunya, Granada o Navarra.