Alcántara 1580: el triunfo militar del duque de Alba que aseguró Portugal a Felipe II

El 25 de agosto de 1580, en las inmediaciones de Lisboa, se libró la batalla que decidiría el futuro de Portugal. La muerte del rey Sebastián I en Alcazarquivir (1578), sin descendencia, y la breve regencia de su tío abuelo Enrique I (muerto en enero de 1580), habían dejado a la monarquía lusa sin heredero directo.