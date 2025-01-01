edición general
2 meneos
25 clics

Alcántara 1580: el triunfo militar del duque de Alba que aseguró Portugal a Felipe II

El 25 de agosto de 1580, en las inmediaciones de Lisboa, se libró la batalla que decidiría el futuro de Portugal. La muerte del rey Sebastián I en Alcazarquivir (1578), sin descendencia, y la breve regencia de su tío abuelo Enrique I (muerto en enero de 1580), habían dejado a la monarquía lusa sin heredero directo.

| etiquetas: historia , alcántara , duque de alba , felipe ii
1 1 0 K 24 cultura
1 comentarios
1 1 0 K 24 cultura
ehizabai #1 ehizabai *
Unos ven una victoria heroica, otros ven una masacre sanguinaria por parte de soldados profesionales extranjeros contra lugareños armados con horcas.
Hay una ley que no falla:
Cada hito en la historia de la unidad de España es un hito del ejército castellano. Da igual Portugal, Aragón, León, Catalunya, Granada o Navarra.
0 K 9

menéame