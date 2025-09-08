edición general
Alcaldesa de Valencia (PP) sobre "genocidio" en Gaza: "Me da igual cómo se llame, es una barbaridad lo que estoy viendo"

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha asegurado este martes que le "da igual cómo se llame" lo que está ocurriendo en la franja de Gaza ya que considera que es "una barbaridad a nivel internacional".

Comentarios destacados:    
sleep_timer #1 sleep_timer *
En breve llamadita del Fakejoo o MAR completamente borracho* llamándola al orden.

*O sea, en estado normal.
7
Cehona #14 Cehona
#1 Segunda mujer en el PP en contra de lo que ocurre en Gaza, ya solo falta que la poligonera se baje de la burra.
0
#4 Otrebla8002
Bueno. Una en el PP que dice una frase con sentido común, no como sus compinches madrileños.
3
sleep_timer #6 sleep_timer
#4 Durará poco..
Casado reloaded.
0
Ainhoa_96 #11 Ainhoa_96 *
#4 ojo que ésta es una trepa de cuidado #6 Durará muchísimo.

La conozco bien, es torrentina y fue alcaldesa aquí, después consellera en la Generalitat Valenciana, y después se empadronó en Valencia capital para presentarse a alcaldesa. No os fieis ni un pelo de ésta :-P

PD: si el PP gana elecciones nacionales es una clara candidata a Ministra, aunque de alcaldesa quizá le vaya mejor.. aquí durará décadas como Rita.
0
#12 Klamp
#4 sentido común no es negar un genocidio. 2 añitos han tardado, de todas formas.
0
Dene #5 Dene
Barbaridad, pero bajito para que no se mosqueen los jefes del partido...
Señora, está usted en un partido negacionista, asúmalo.
1
fareway #2 fareway
Pase usted por Génova, que le tenemos que decir un par de cosas...
1
shake-it #8 shake-it
Pues a mí tampoco me da igual cómo se llame: Barbaridades se cometen todos los días en este mundo de mierda. Genocidios afortunadamente no tantos. Y esto es importante tanto para que los responsables respondan ante la Justicia como ante la Historia.
0
pingON #3 pingON
excomulgada....
0
#13 Leon_Bocanegra
Me da igual cómo se llame, pero aunque es una barbaridad lo que estoy viendo, no voy a pronunciar la palabra genocidio no sea que a la presidenta del partido le moleste.
0
#9 Pivorexico
En Génova 13 ya debe estar dándole un toque.
0
YoSoyTuPadre #7 YoSoyTuPadre
A ver, sólo los muy cafeteros están defendiendo lo indefendible, pero la hemeroteca llamará a su puerta de aquí a un tiempo para darles una buena hostia
0
#15 Borgiano
Los peperos se van a arrentir más pronto que tarde de ser los lamebotas de Israel todo este tiempo.
0
MalvadoAspersor #10 MalvadoAspersor *
No sabéis el poder que tiene Catalá. No es la sustituta de Mazón ahora porque no le ha salido de los ovarios comerse ese marrón pero en su momento acabará de Presidenta de la Generalitat
0

