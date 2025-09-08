Alcaldesa de Valencia (PP) sobre "genocidio" en Gaza: "Me da igual cómo se llame, es una barbaridad lo que estoy viendo"

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha asegurado este martes que le "da igual cómo se llame" lo que está ocurriendo en la franja de Gaza ya que considera que es "una barbaridad a nivel internacional".
| etiquetas: catalá , valencia , alcaldesa , genocidio , israel , gaza
*O sea, en estado normal.
Casado reloaded.
La conozco bien, es torrentina y fue alcaldesa aquí, después consellera en la Generalitat Valenciana, y después se empadronó en Valencia capital para presentarse a alcaldesa. No os fieis ni un pelo de ésta
PD: si el PP gana elecciones nacionales es una clara candidata a Ministra, aunque de alcaldesa quizá le vaya mejor.. aquí durará décadas como Rita.
Señora, está usted en un partido negacionista, asúmalo.
En Génova 13 ya debe estar dándole un toque.