La alcaldesa de Foro Gijón, Moriyón, desautoriza al PP y asume el control del traslado del Albergue Covadonga

Tras recibir abucheos este lunes, la alcaldesa ha parado el proceso y busca ahora "una vía de consenso"

