La alcaldesa de Fernán Caballero denuncia que una banda criminal la extorsiona para forzarla a dimitir

Dorado ha apuntado que la acción podría estar vinculada con un extrabajador del Ayuntamiento que, presuntamente, habría recurrido a dicha banda.

11 comentarios
Comentarios destacados:    
XtrMnIO
Esa banda criminal no se llamará por casualidad Partido Popular S.A.?

#6 ElmaEscobar
#2 Es alcaldesa por el partido popular

#7 luckyy
#6 eso no es impedimento

#8 ElmaEscobar
#7 Podría ser, no sería la primera

sotillo
#7 Caso Casado

#9 Katos
#2 M. RAJOY extorsions

sotillo
#2 Será la rama político militar "Elquepuedahacer"

WcPC
Si tenemos mafiosos en los estratos más altos de la sociedad civil, es normal que la cosa permee a otros niveles...
Es bastante lógico que una sociedad en que todos sus líderes son mafiosos tenemos un problema y muy gordo.

juvenal
El asunto resulta muy rocambolesco

#5 Albarkas
Como decía el "camisa vieja" aquel: "Grraro, Grraro, Grraro"

#3 Khanbaliq
Me da a mi que va a salir un casito de corrupción muy chulo y está poniendo la venda antes de la herida.


