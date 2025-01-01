·
La alcaldesa de Fernán Caballero denuncia que una banda criminal la extorsiona para forzarla a dimitir
Dorado ha apuntado que la acción podría estar vinculada con un extrabajador del Ayuntamiento que, presuntamente, habría recurrido a dicha banda.
#2
XtrMnIO
Esa banda criminal no se llamará por casualidad Partido Popular S.A.?
6
K
80
#6
ElmaEscobar
#2
Es alcaldesa por el partido popular
0
K
8
#7
luckyy
#6
eso no es impedimento
1
K
21
#8
ElmaEscobar
#7
Podría ser, no sería la primera
0
K
8
#11
sotillo
#7
Caso Casado
0
K
12
#9
Katos
#2
M. RAJOY extorsions
1
K
20
#10
sotillo
#2
Será la rama político militar “Elquepuedahacer”
0
K
12
#4
WcPC
Si tenemos mafiosos en los estratos más altos de la sociedad civil, es normal que la cosa permee a otros niveles...
Es bastante lógico que una sociedad en que todos sus líderes son mafiosos tenemos un problema y muy gordo.
1
K
23
#1
juvenal
El asunto resulta muy rocambolesco
0
K
13
#5
Albarkas
Como decía el "camisa vieja" aquel: "Grraro, Grraro, Grraro"
0
K
11
#3
Khanbaliq
Me da a mi que va a salir un casito de corrupción muy chulo y está poniendo la venda antes de la herida.
0
K
7
