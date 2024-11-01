edición general
La alcaldesa de Bezana muestra su "dolor" tras la detención de su hijo: "Si está implicado, que lo pague"

Condena la violencia contra la sede del PSOE y asegura que "ya hay un partido que lo está utilizando de manera partidista para polarizar". "Me apena más profundamente porque yo nunca lo he hecho ni lo haré", ha lamentado.

Ratoncolorao #2 Ratoncolorao
¿El partido al que acusa de polarizar es el partido que tiene un local al que atacaron con explosivos?
#1 Klamp
Ese hijo del que usted me habla es un ciudadano particular
pepel #3 pepel
Es muy probable que sea lo que ha respirado en casa.
pazentrelosmundos #5 pazentrelosmundos
Esta señora, en dos ocasiones usa el comodín "hay respetar a los que piensa diferente"
Esta frasecilla de preescolar que usan los fachas de donde carajo viene?
Se respeta que puedas expresar tu opinión, de ahí a respetar la opinión en sí, hay un trecho.

No, hay opiniones que no son respetables ni esforzándose.
Cada vez que lo escucho me recuerda al cole una profe diciendo, ale dale un besin y un abrazo y ya sois amigos otra vez (esa mierda no ayudó a nadie nunca, lo contrario)
OCLuis #4 OCLuis
Sí, que lo pague, pero veremos el juez que le toca. Hasta puede que tenga la misma suerte que el resto de personas del PP tan respetables que terminan en los juzgados.
