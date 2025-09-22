edición general
El alcalde de Torremejía, condenado por agredir a dos vecinos en el Ayuntamiento

El Juzgado de Instrucción número de 4 de Mérida ha condenado al alcalde de Torremejía (PP), Francisco Trinidad Peñato por dos delitos leves de lesiones al agredir en junio del año 2023 a Francisco José Barrena y a Catalina Morales, madre e hijo vecinos de la localidad pacense. Ambos involucrados, madre e hijo, recibieron atención médica por las lesiones sufridas. Todo comienzó cuando publican en redes sociales las condiciones en las que se encuentran los alrededores de la piscina municipal de Torremejía.

Thornton #1 Thornton
Matonismo pepero. Otra más.
#2 txepel
Es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde, pero con violencia.
