Albert Rivera y la cúpula de Ciudadanos, de políticos fracasados a profesores de un Máster avalado por Moreno Bonilla

El exdirigente de Ciudadanos, Albert Rivera, y otros políticos del partido naranja como Toni Cantó o Fernando de Páramo, serán profesores en el Máster de Comunicación y Oratoria de la Universidad Tecnológica del Atlántico-Mediterráneo (UTAMED), una universidad privada puesta en marcha por la Escuela de Negocios del Mediterráneo (MEDAC), no sin polémica en su constitución.