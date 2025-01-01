El exdirigente de Ciudadanos, Albert Rivera, y otros políticos del partido naranja como Toni Cantó o Fernando de Páramo, serán profesores en el Máster de Comunicación y Oratoria de la Universidad Tecnológica del Atlántico-Mediterráneo (UTAMED), una universidad privada puesta en marcha por la Escuela de Negocios del Mediterráneo (MEDAC), no sin polémica en su constitución.
| etiquetas: albert , rivera , cúpula , ciudadanos , profesores , máster , aval , moreno , bonilla
en.m.wikipedia.org/wiki/Accepted_(film)
Instituto Tecnológico de Copas y Clenchas
Por otro lado, ya te digo yo que entre esos parados juveniles debe haber entre 0 y ninguno capacitado para dar clases universitarias de un cierto nivel.