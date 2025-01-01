edición general
26 meneos
27 clics
Albert Rivera y la cúpula de Ciudadanos, de políticos fracasados a profesores de un Máster avalado por Moreno Bonilla

Albert Rivera y la cúpula de Ciudadanos, de políticos fracasados a profesores de un Máster avalado por Moreno Bonilla

El exdirigente de Ciudadanos, Albert Rivera, y otros políticos del partido naranja como Toni Cantó o Fernando de Páramo, serán profesores en el Máster de Comunicación y Oratoria de la Universidad Tecnológica del Atlántico-Mediterráneo (UTAMED), una universidad privada puesta en marcha por la Escuela de Negocios del Mediterráneo (MEDAC), no sin polémica en su constitución.

| etiquetas: albert , rivera , cúpula , ciudadanos , profesores , máster , aval , moreno , bonilla
22 4 1 K 216 actualidad
13 comentarios
22 4 1 K 216 actualidad
Comentarios destacados:    
luspagnolu #1 luspagnolu
Un político sin títulos regalando títulos de profesores a políticos de la talla de Rivera en una universidad creada por el PP a partir del MEDAC, que perteneció al Consejero de Educación, Javier Imbroda.
11 K 134
skaworld #6 skaworld
Pues creo que es gente de reconocido prestigio en sus campos, vamos si yo quisiese formarme en el noble arte de la cancamusa creo que no descartaría tan laureados primeras espadas en esa disciplina
2 K 33
manuelpepito #12 manuelpepito
#6 El nombre de la universidad suena a South Harmon Institute of Technology (S.H.I.T.)

en.m.wikipedia.org/wiki/Accepted_(film)
1 K 22
skaworld #13 skaworld
#12 Supongo que les daba un poco de corte llamarla ITCC

Instituto Tecnológico de Copas y Clenchas
1 K 22
#9 tierramar
Y para más INRI: Ayuso busca en Miami profesores extranjeros para las universidades públicas madrileñas, con contratos sufragados por el Gobierno autonómico. Con un 24% de paro juvenil en la generación más preparada de la historia de España!
1 K 23
#11 Grandpiano
#9 No veo ningún problema en que en las universidades haya profesores extranjeros. Deberían estar los mejores, independientemente de su nacionalidad. Cualquier universidad prestigiosa del mundo se esfuerza en traer profesores excelentes de cualquier sitio.

Por otro lado, ya te digo yo que entre esos parados juveniles debe haber entre 0 y ninguno capacitado para dar clases universitarias de un cierto nivel.
0 K 7
mariKarmo #5 mariKarmo
Meritocracia
1 K 22
antesdarle #2 antesdarle *
Yo a Albert Rivera solo le pagaría por un máster sobre Kant
2 K 17
Mikhail #3 Mikhail
#2 Sí, creo que es un experto aunque nunca ha leído ningún libro suyo... :roll:
1 K 10
jonolulu #8 jonolulu
"Máster de vocero del IBEX35" ya estaba cogido y al final pusieron ese nombre
0 K 13
ipanies #4 ipanies
Chiringuito chic, nada que objetar para los patriotas.
0 K 12
#10 Grandpiano
Sinceramente, quienes defienden que la mujer del Presidente del Gobierno pueda hacer cosas así, deberían taparse un poquito en este caso.
0 K 7
aruleno #7 aruleno
Que avisen al Juez Peinado, o en este caso no vale “ El que pueda hacer, que haga"
0 K 6

menéame