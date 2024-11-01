Albares replica a Ayuso por la Medalla de Madrid a Estados Unidos: "El faro del mundo es Europa"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha replicado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que "el faro del mundo es Europa" después de que esta haya anunciado que el Gobierno regional otorgará su medalla a Estados Unidos, país al que ha calificado del "principal faro del mundo libre". "El faro del mundo es Europa y los valores de Europa son los valores y los principios de la Carta de las Naciones Unidas", ha defendido Albares en declaraciones en los pasillos del Congreso.