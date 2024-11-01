edición general
Albares replica a Ayuso por la Medalla de Madrid a Estados Unidos: "El faro del mundo es Europa"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha replicado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que "el faro del mundo es Europa" después de que esta haya anunciado que el Gobierno regional otorgará su medalla a Estados Unidos, país al que ha calificado del "principal faro del mundo libre". "El faro del mundo es Europa y los valores de Europa son los valores y los principios de la Carta de las Naciones Unidas", ha defendido Albares en declaraciones en los pasillos del Congreso.

MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
"El faro del mundo es Europa", pues estamos jodidos cuando se ponen de perfil, cuando no respaldan abiertamente a Israel, menudos "valores" de mierda de los que estar orgulloso. Y hay más ejemplos, por supuesto que no es un "caso aislado".
silvano.jorge #1 silvano.jorge
No hay más tontas y tontos porque no hay más bocas.
#3 Febrero2027
¿Este señor sabe loque significa ser autonomía?
Pues eso, que la Comunidad de Madrid, y su Presidenta al frente pueden hacer lo que quieran en sus competencias.
Este pintamonas no tiene que decir nada
