Albacete cierra 2025 en busca de profesionales cualificados: hasta 5.000 puestos por cubrir en construcción o transporte

Son trabajos como transportista, albañil o encofrador. Y es que el transporte y la construcción son dos de los sectores que, junto con la industria, más están sufriendo esta falta de mano de obra. Los empresarios de Albacete reclaman más mano de obra cualificada. Faltan profesionales especializados en sectores clave como la industria o la construcción. No es una noticia nueva, los oficios se están perdiendo ante la falta de relevo generacional. Sólo en la provincia de Albacete, habría entre 4.000 y 5.000 puestos sin cubrir. Son trabajos como t

