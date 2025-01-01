edición general
Alarma por una pelea con machetes en las barracas de Bilbao

Alarma por una pelea con machetes en las barracas de Bilbao

El primer aviso se ha recibido pasadas las diez de la noche de este sábado, primer día de la Aste Nagusia de 2025. Varios implicados, miembros de dos bandas, se han enzarzado en una disputa por causas que se investigan. La exhibición de armas blancas ha generado gran preocupación entre el público, formado en su mayoría por familias con niños pequeños, algunos de los cuales han echado a correr.

#1 Leon_Bocanegra
Los borroka dont play contra los abertzale kings
10 K 108
#8 Tensk
#1 Y yo pensando que eran los Amá Salvatrutxa contra el Cártel de Arbeloa.
0 K 13
#2 flixter
Yo cada vez entiendo menos por que no se permite a la policia disparar a cualquiera que lleve este tipo de armas, si al primer aviso no se deja caer el arma al suelo.
2 K 31
mosfet #3 mosfet
#2 Yo igual, alucino con esos vídeos que vemos a veces de peña amenazando policías y éstos retirándose, tampoco digo que tiren a matar pero si le plantas cada a un policía y le amenazas con un arma blanca como hemos visto en algunos vídeos, y te dispara a las piernas, te lo tienes merecido, tampoco que lo maten que igual está borracho o loco.
1 K 19
#4 flixter
#3 si se dispara, es al centro de masas (al pecho). Que se lo hubiera pensado antes el que lo amenzaba.
1 K 18
makinavaja #7 makinavaja
#3 Disparar a las piernas o a los brazos de un tio en movimiento no es tan fácil...
0 K 13
Dramaba #12 Dramaba *
#7 Se apunta al ombligo y "donde caiga"
0 K 11
Kasterot #5 Kasterot *
#2 Que no estamos en una peli de Harry el sucio.
Aparte en este caso era en el medio de las barracas, lleno de familias.
Lo que clama al cielo es que hubiera 30 maromos y que ni la municipal, ni la chalaina pillaran ni uno.
En Azpeitia bien que cogieron los munipas al chaval de 16 años que pinto ACAB en una papelera
1 K 25
#13 flixter
#9 #5 no me refiero a este caso en particular, sino en general. Estos salvajes no se teletransportaron al lugar ese, y seguro que la policia los tiene a todos vistos. Pues se les vigila y, a la primera que no obedezcan la orden de soltar el machete, se les dispara.
0 K 7
ur_quan_master #9 ur_quan_master *
#2 y para los incendios forestales lo mejor es lanzar keroseno desde hidroaviones.

En mitad de una multitud te vas a liar a tiros, criatura.
0 K 12
#14 R2dC
#2 Por que la energía cinética es una puta, y puedes dar a alguien detrás.
0 K 11
EnLos80EraPeor #6 EnLos80EraPeor
En los 80 era peor. Tenemos que estar agradecidos por la seguridad que se respira en las calles actualmente
2 K 24
#10 Leon_Bocanegra
#6 creo que tus comentarios no tienen cabida en meneame.
0 K 12
CharlesBrowson #11 CharlesBrowson
para que luego digan que no se quieren parecer a los pueblos del sur...xD xD
1 K 21
#19 tierramar
Pues no serían vascos, porque si lo fueran, estarían detenidos por kale-borroka!
0 K 12
#15 R2dC
Aquí nadie ha hecho la pregunta relevante...

El del machete levantaba piedras o no?
0 K 11
eltxoa #18 eltxoa
Esta es violencia de la buena para el alcalde.
0 K 10
#17 Borgiano
Pinta a caso aislado. Circulen, por favor.
0 K 8
raül_hernàndez_1 #16 raül_hernàndez_1
Todos con su pelito de brócoli.
0 K 7

