Alarma por una pelea con machetes en las barracas de Bilbao

El primer aviso se ha recibido pasadas las diez de la noche de este sábado, primer día de la Aste Nagusia de 2025. Varios implicados, miembros de dos bandas, se han enzarzado en una disputa por causas que se investigan. La exhibición de armas blancas ha generado gran preocupación entre el público, formado en su mayoría por familias con niños pequeños, algunos de los cuales han echado a correr.
| etiquetas: barracas , bilbao , aste nagusia
Aparte en este caso era en el medio de las barracas, lleno de familias.
Lo que clama al cielo es que hubiera 30 maromos y que ni la municipal, ni la chalaina pillaran ni uno.
En Azpeitia bien que cogieron los munipas al chaval de 16 años que pinto ACAB en una papelera
En mitad de una multitud te vas a liar a tiros, criatura.
El del machete levantaba piedras o no?