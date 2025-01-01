Alarma por una pelea con machetes en las barracas de Bilbao

El primer aviso se ha recibido pasadas las diez de la noche de este sábado, primer día de la Aste Nagusia de 2025. Varios implicados, miembros de dos bandas, se han enzarzado en una disputa por causas que se investigan. La exhibición de armas blancas ha generado gran preocupación entre el público, formado en su mayoría por familias con niños pequeños, algunos de los cuales han echado a correr.