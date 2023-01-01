Una alarma apunta a que la burbuja de Wall Street entra en su fase final: el triple paralelismo con la crisis de las puntocom

Desde que Nvidia empezó con sus subidas frenéticas allá por 2023 la comparación con la gran burbuja de las puntocom siempre ha estado sobre la mesa. La enorme euforia que ha generado la inteligencia artificial, con las grandes tecnológicas avanzando a ritmos frenéticos y cualquier empresa relacionada con la IA siguiendo su estela, la duda respecto a cuánto podría durar este impulso y si habría una gran corrección estuvo siempre presente. Tras las últimas dos semanas, si bien no se ve un colapso, varios analistas están señalando que se acumulan
De todas formas la bolsa ha cambiado mucho desde entonces, antes mandaban los fondos de inversión y ahora los retail… así que me da que la burbuja seguirá y seguirá por mucho. Estos no miran precio, solo si sube o baja. Sube? Pues el sueldo de este mes le cascó
Incluso aunque una tecnología tenga futuro, eso no quiere decir que el actual "campo de juego" que la maneja no esté inflado.