Una alarma apunta a que la burbuja de Wall Street entra en su fase final: el triple paralelismo con la crisis de las puntocom

Desde que Nvidia empezó con sus subidas frenéticas allá por 2023 la comparación con la gran burbuja de las puntocom siempre ha estado sobre la mesa. La enorme euforia que ha generado la inteligencia artificial, con las grandes tecnológicas avanzando a ritmos frenéticos y cualquier empresa relacionada con la IA siguiendo su estela, la duda respecto a cuánto podría durar este impulso y si habría una gran corrección estuvo siempre presente. Tras las últimas dos semanas, si bien no se ve un colapso, varios analistas están señalando que se acumulan

4 comentarios
Artok #1 Artok *
La inteligencia artificial no ha hecho más que empezar…

De todas formas la bolsa ha cambiado mucho desde entonces, antes mandaban los fondos de inversión y ahora los retail… así que me da que la burbuja seguirá y seguirá por mucho. Estos no miran precio, solo si sube o baja. Sube? Pues el sueldo de este mes le cascó
#2 XXguiriXX
#1 Le doy 6 meses a la burbuja de la IA y las tecnológicas. Hasta hace poco se escuchaban compras de empresas por 300 o 900 millones. 3000 millones (3 billones usanos) era una burrada de dinero. En los últimos años salen ofertas por 30000 millones, 60000 millones. Vamos, ¿de repente se ha incrementado la cantidad de dinero en el mundo o es por la inflación? :shit:
Mangione #4 Mangione
#1 Internet acababa de empezar cuando llegó el pinchazo de la .com
Incluso aunque una tecnología tenga futuro, eso no quiere decir que el actual "campo de juego" que la maneja no esté inflado.
#3 donchan
No creo que esto pueda durar mucho más. Ya se ve que a pesar del muchísimo dinero invertido el progreso es mínimo. Ahora mismo la IA no sirve para sustituir a nadie, con lo que el rendimiento económico no está.
