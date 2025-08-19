edición general
El ala más ultra del gobierno de Netanyahu rechaza la propuesta de alto el fuego aceptada por Hamás: "No deberíamos darles ni agua"

Especialmente vehemente ha sido el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, que en una comparecencia en las últimas horas ha apelado por la "aniquilación de cuanto queda en pie en la Franja de Gaza". Smotrich de hecho ha admitido que Israel ha impedido de forma consciente la entrada de ayuda humanitaria, algo que ni siquiera había reconocido hasta ahora el propio Netanyahu.

shake-it
La Humanidad no podrá mirarse al espejo hasta que todo el gobierno de Israel y responsables de las fuerzas armadas se sienten en un tribunal internacional a responder por las atrocidades genocidas que están perpretando.
shinjikari
#2 Y después de eso, quedarán unos cuantos millones de habitantes en Israel que seguirán pidiendo un genocidio a voz en grito. El problema trasciende a la clase política.
shake-it
#3 Pues si hay que desmantelar y fraccionar un estado ficticio, se desmantela. Estoy seguro de que sus legítimos dueños estarán encantados de recibir de vuelta esos territorios. Buena suerte a esos cuatro millones de genocidas con sus nuevos gobernantes.
shinjikari
#5 Como poco, habría que empezar por ahí.
#9 vantablack
#2 El palacio de justicia de Nuremberg sigue en pie (aunque creo que ahora es parte museo), eso si, nadie se esperaba a los protagonistas de la segunda temporada...:wall:
BastardWolf
#2 Todos ellos se merecen un juicio y un final al mas puro estilo del que hicieron a Eichmann en Jerusalen
Aluflipas
"No deberíamos darles ni agua"
Ya lo estáis haciendo hijos de la gran puta nazis sionistas.
Y ya ni disimulan con la hambruna como arma de guerra.
XtrMnIO
No tienen que darles nada, sólo devolverles lo que les han robado.

Malnacidos.
#8 IsraelEstadoGenocida
Luego te venden que la culpa de esta situación es de Hamas.

Hamas es una consecuencia lógica de las barbaries que el Estado Genocida está perpetrando en Palestina.
pepel
Guillotina para los genocidas.
Aokromes
espero que el ministro de finanzas tenga prohibido viajar por el mundo civilizado y que si lo pisa acabe con sus huesos en la carcel.
#10 laruladelnorte
Hemos dejado Gaza reducida a escombros y el mundo no nos ha detenido
— Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas de Israel

Para vergüenza del mundo ¡malditos seais!
