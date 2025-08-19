El ala más ultra del gobierno de Netanyahu rechaza la propuesta de alto el fuego aceptada por Hamás: "No deberíamos darles ni agua"

Especialmente vehemente ha sido el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, que en una comparecencia en las últimas horas ha apelado por la "aniquilación de cuanto queda en pie en la Franja de Gaza". Smotrich de hecho ha admitido que Israel ha impedido de forma consciente la entrada de ayuda humanitaria, algo que ni siquiera había reconocido hasta ahora el propio Netanyahu.
| etiquetas: genocidio , fascismo , sionismo , israel , hamas
Ya lo estáis haciendo hijos de la gran puta nazis sionistas.
Y ya ni disimulan con la hambruna como arma de guerra.
Malnacidos.
Hamas es una consecuencia lógica de las barbaries que el Estado Genocida está perpetrando en Palestina.
Para vergüenza del mundo ¡malditos seais!