Aixam Easy: diseño «gaming» y hasta 113 km de autonomía para conducir sin carné

La firma sustituye al veterano Minauto por un nuevo modelo que apuesta por la personalización radical, la seguridad reforzada y un precio de salida de 10.499 €. Dirigido a usuarios a partir de 15 años con permiso AM, este vehículo no se plantea solo como una solución urbana, sino como una propuesta que combina identidad y funcionalidad a un precio rompedor. Para facilitar la conectividad, el vehículo utiliza un soporte específico para smartphone como interfaz principal. La ergonomía se completa con una consola central inspirada en una «mesa de sonido», altavoces Bluetooth integrados y asientos en TEP tipo Nubuck con costuras verdes. El EASY ofrece versatilidad técnica para adaptarse a distintas necesidades de movilidad. La versión eléctrica cuenta con una batería de 7,5 kWh que permite alcanzar los 75 km de autonomía en el acabado Access y hasta 113 km en la versión Chic
