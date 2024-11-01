edición general
Aitor Esteban arranca el curso político cargando contra todos, incluido el PSOE: “Está pegado al poder como una lapa”

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha cargado este viernes contra todos los demás partidos en el acto político con el que su formación ha dado comienzo al curso político, el primero que arranca con Esteban al frente del EBB. En su intervención no han escapado a sus críticas ni el PP, ni EH Bildu, pero tampoco el PSOE, partido del que es uno de los principal apoyos en el del que ha afirmado que “está pegado al poder como una lapa.

nereira #1 nereira
Su intervención ha arrancado descalificando al secretario general del PP, Miguel Tellado, y algo que era previsible después el líder popular calificara al PNV de “trampantojo” en su reciente visita a Donostia. Esteban ha calificado a Tellado de “tramoyista encargado de hacer aparecer y desaparecer las serpientes de verano del escenario mediático” y al PP de “trampal, que el diccionario define como pantano, ciénaga, lodazal, atolladero”. “Son una ciénaga del insulto y la mentira; un lodazal de improperios; y un atolladero es en lo que se encuentran, incapaces de buscar soluciones para acceder al poder, haciendo cada vez más adversarios, perdidos en su pantano.
0 K 20
Pertinax #4 Pertinax
Ahora que es presidente del EBB ya no tiene que parecer esa derecha tan guays y bonachona.
0 K 18
Yonny #5 Yonny
Y lo dice desde un partido que lleva 6 legislaturas gobernando en el pais vasco...
1 K 13
#7 Tensk
Pues, personaje, si está y sigue ahí es también porque quieres.
0 K 12
Malinke #3 Malinke
No hubo para Junts o el PNV.
0 K 11
calde #2 calde
?( .... A qué tipo de lapa se refería?
0 K 10
#6 Tensk
#2 Siendo vasco vete tú a saber.
0 K 12
allaquevamos #8 allaquevamos
A Aitor si sigue el ritmo de las votaciones en Euskadi como van le queda esta y como mucho otra legislatura más para que Bildu lo vaya empujando fuera.
Pero el tiene su vida más que resuelta, ande el caliente ríase la gente.
Puede decir lo que le venga en gana sin repercusión.
0 K 7

