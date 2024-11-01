Aitor Esteban arranca el curso político cargando contra todos, incluido el PSOE: “Está pegado al poder como una lapa”

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha cargado este viernes contra todos los demás partidos en el acto político con el que su formación ha dado comienzo al curso político, el primero que arranca con Esteban al frente del EBB. En su intervención no han escapado a sus críticas ni el PP, ni EH Bildu, pero tampoco el PSOE, partido del que es uno de los principal apoyos en el del que ha afirmado que “está pegado al poder como una lapa.