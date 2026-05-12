Aíslan a 12 sanitarios por hantavirus en Países Bajos tras un fallo en el protocolo

Doce trabajadores holandeses de hospital del centro médico universitario Radboudumc de Nimega han sido puestos en cuarentena preventiva tras seguir un procedimiento incorrecto con un paciente de hantavirus, informó el hospital en un comunicado difundido el lunes por la noche. El paciente fue trasladado al hospital el siete de mayo tras ser evacuado del crucero MV Hondius. Al extraerle sangre se siguió un procedimiento estándar en lugar de un protocolo más estricto, exigido por la "naturaleza del virus".