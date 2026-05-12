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Aíslan a 12 sanitarios por hantavirus en Países Bajos tras un fallo en el protocolo

Aíslan a 12 sanitarios por hantavirus en Países Bajos tras un fallo en el protocolo

Doce trabajadores holandeses de hospital del centro médico universitario Radboudumc de Nimega han sido puestos en cuarentena preventiva tras seguir un procedimiento incorrecto con un paciente de hantavirus, informó el hospital en un comunicado difundido el lunes por la noche. El paciente fue trasladado al hospital el siete de mayo tras ser evacuado del crucero MV Hondius. Al extraerle sangre se siguió un procedimiento estándar en lugar de un protocolo más estricto, exigido por la "naturaleza del virus".

| etiquetas: paises , bajos , 12 sanitarios , aislados , hantavirus
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7 comentarios
9 2 0 K 117 actualidad
taSanás #1 taSanás
Espero que no tengan perretes :-(
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#2 capitan.meneito
#1 Culpa de Perrete Sanchez.
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josde #5 josde
#1 Seguramente que lo que tienen son porretes. :troll:
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placeres #3 placeres
Mirando y sin mucha seguridad. es un virus conocido su manejo esta documentado y reglado teniendo el mismo nivel de seguridad que la extracción de sangre de un tuberculoso (Bacteria HP donde la haya), se me hace tan extraño que no lo hubieran realizarlo según libro cuando media prensa esta encima mirando todo.

Esta cuarentena forzada mas parece una reprimenda que otra cosa, ¿por confiarse que era otra prueba mas de las cientos que harán en el laboratorio?
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pepel #4 pepel
¿Le echarán la culpa a Mónica García?
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sotillo #6 sotillo
#4 Seguramente, por hacer fácil y bien lo que parece muy difícil y complejo
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#7 Onaj
En Países Bajos, para sorpresa de nadie.

Ahora irán corriendo a culpara a España por cualquier cosa.
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menéame