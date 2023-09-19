Airbus y Toshiba prueban un motor superconductivo 10 veces más ligero para aviones impulsados por hidrógeno

Mientras la industria de la aviación se enfrenta al reto de lograr emisiones netas cero de CO₂ en 2050, surgen nuevas tecnologías que apuntan más allá del simple cambio de combustible. El verdadero cambio vendrá de rediseñar el sistema aeronáutico completo, desde la fuente de energía hasta la propulsión. En este contexto, el motor superconductor desarrollado por Toshiba podría marcar un punto de inflexión: es más pequeño, mucho más ligero y con una potencia de hasta 2 megavatios, ofreciendo una eficiencia sin precedentes.