Airbus y Toshiba prueban un motor superconductivo 10 veces más ligero para aviones impulsados por hidrógeno

Mientras la industria de la aviación se enfrenta al reto de lograr emisiones netas cero de CO₂ en 2050, surgen nuevas tecnologías que apuntan más allá del simple cambio de combustible. El verdadero cambio vendrá de rediseñar el sistema aeronáutico completo, desde la fuente de energía hasta la propulsión. En este contexto, el motor superconductor desarrollado por Toshiba podría marcar un punto de inflexión: es más pequeño, mucho más ligero y con una potencia de hasta 2 megavatios, ofreciendo una eficiencia sin precedentes.

Gry #1 Gry
Que prueben lo que quieran pero el hidrógeno no es práctico para mover aviones por culpa de lo engorroso y pesado que es su almacenamiento.

... para zeppelines por otro lado es el combustible perfecto, te proporciona empuje y sustentación. :-D
Gry #4 Gry
#3 Nadie tiene huevos a proponer siquiera llenarlos de hidrógeno :-(
cocolisto #5 cocolisto
Larga me lo fiais. Y así, sin grafeno ni nada...
capitan__nemo #2 capitan__nemo
Un solo motor del tipico airbus a320 son 40 megavatios y tiene 2.
