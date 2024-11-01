Airbus prepara el vuelo inaugural de dos aviones de combate no tripulados Kratos equipados con un sistema de misión europeo [ENG]  

Airbus prepara el primer vuelo de dos drones Valkyrie (adquiridos a la estadounidense Kratos) equipados con el sistema de misión europeo MARS. El objetivo es ofrecer a la Fuerza Aérea Alemana un sistema de combate no tripulado operativo en 2029. Con el apoyo de inteligencia artificial, las aeronaves podrán operar de forma autónoma o coordinadas por cazas Eurofighter, aportando una capacidad defensiva rápida y asequible sin crear plataformas desde cero.