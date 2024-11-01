Airbus, Leonardo y Thales unirán sus divisiones espaciales para crear un líder europeo del sector

Airbus SE, Leonardo y Thales han firmado un memorando de entendimiento (MoU) para agrupar sus respectivas actividades espaciales en una nueva compañía conjunta que aspira a convertirse en un referente mundial y a reforzar la autonomía estratégica de Europa en el espacio. La futura entidad, que prevé iniciar operaciones en 2027, tiene como objetivo integrar y potenciar las capacidades de las tres empresas en el ámbito de la fabricación de satélites, sistemas espaciales y servicios relacionados