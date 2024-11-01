edición general
Airbus gana 5.200 millones en 2025, un 23% más, en un "año histórico" para la compañía

Airbus registró un beneficio neto de 5.221 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento del 23% con respecto al año anterior, en un ejercicio que su consejero delegado, Guillaume Faury, ha catalogado como "histórico" por la fortaleza de la demanda en todos los negocios y el rendimiento financiero.
Los ingresos totales de Airbus a lo largo del año fueron de 73.420 millones de euros, un 6% más, mientras que el beneficio neto de explotación (Ebit) ajustado fue de 7.128 millones de euros (+33%). El Ebit reportado, que incluye ajustes...

cocolisto #1 cocolisto
Si en la UE se hiciera política como hacemos los aviones,mucho mejor iría la Unión.
#2 Joroñas
Pues se ha dejado un 10% en bolsa el último mes
