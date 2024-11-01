Airbus o cómo extorsionar a un Gobierno

El 23 de diciembre, en víspera de Nochebuena, el Consejo de Ministros activó una excepción al embargo total de armas con Israel aprobado en septiembre de 2025 mediante el Real Decreto 10/2025. No fue por una urgencia humanitaria ni por un riesgo inminente para la población civil. Fue por una amenaza empresarial. Airbus advirtió de que miles de empleos y programas multimillonarios estaban en juego si el Gobierno no permitía importar material militar israelí. Y el Gobierno cedió.