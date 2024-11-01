edición general
5 meneos
8 clics
Airbus o cómo extorsionar a un Gobierno

Airbus o cómo extorsionar a un Gobierno

El 23 de diciembre, en víspera de Nochebuena, el Consejo de Ministros activó una excepción al embargo total de armas con Israel aprobado en septiembre de 2025 mediante el Real Decreto 10/2025. No fue por una urgencia humanitaria ni por un riesgo inminente para la población civil. Fue por una amenaza empresarial. Airbus advirtió de que miles de empleos y programas multimillonarios estaban en juego si el Gobierno no permitía importar material militar israelí. Y el Gobierno cedió.

| etiquetas: airbus , extorsión
5 0 0 K 59 actualidad
2 comentarios
5 0 0 K 59 actualidad
Supercinexin #2 Supercinexin
Es lo que tiene tener conciertos y proyectos conjuntos con empresas israelíes, como muy bien explica la noticia. Los aviones van atiborrados de sistemas israelitas.

Sistemas que, vamos a decir la verdad, podrían estar desarrollando empresas españolas porque si los chinos han conseguido tener sus propios chips de nosemierdas nanómetros, España también podría hacer esos radares, medidas chaff y demás supertecnologíasdelamuerte que, por lo que sea, se contrataron con Israel.

Por lo que sea. Por cualquier cosa. Porque los judíos son superlistos, por dejadez, por comisiones , por corrupción de directivos de Airbus... Por lo que sea.
0 K 17
ChatGPT #1 ChatGPT *
Sorpresón en las gaunas, las grandes empresas tienen palancas para hacer y deshacer en las políticas nacionales... con gobiernos de cualquier color.
0 K 11

menéame