edición general
4 meneos
18 clics
Con Air France y KLM ya son 5 las aerolíneas hackeadas en dos meses [Ing]

Con Air France y KLM ya son 5 las aerolíneas hackeadas en dos meses [Ing]

Air France y KLM se unen a WestJet, Hawaiian y Qantas para hacer un total de 5 compañías aéreas ciberatacadas en los dos últimos meses. Las aerolíneas son un blanco fácil debido a su gran complejidad, según explicó William Wright, experto en ciberseguridad de Closed Door Security con sede en Escocia, a la revista Forbes. «Son enormes, con una cadena de suministro muy extensa», afirmó. «Es muy obvio dónde están los puntos débiles. Por desgracia para las aerolíneas, hay muy poco que puedan hacer directamente, ya que normalmente es un tercero…"

| etiquetas: ciberataque , ransomware , hackers , líneas , aéreas
3 1 0 K 56 actualidad
5 comentarios
3 1 0 K 56 actualidad
capitan__nemo #5 capitan__nemo
In all observed cases, attackers relied on manipulating end users, not exploiting any vulnerability inherent to Salesforce.

Vulnerabilidad en capa 8
0 K 14
powernergia #3 powernergia
#2 Pues eso, añade otro crecimiento exponencial.
0 K 11
powernergia #1 powernergia
Por si no teníamos suficientes problemas con estos ataques, ahora con la IA crecerán exponencialmente.
0 K 11
#2 R2dC
#1 Ya, claro... exponencialmente ya crecieron cuando generaban mutaciones al código para que las firmas de los AV no las pescaras. Exponencialmente también crecieron cuando automatizaron todas las herramientas de scaneos y exploits. Exponencialmente también crecieron cuando todo el mundo decidió que poner todo en la nube era una idea maravillosa, desde tu frigorífico a tus servidores de producción.

La IA es simplemente otra herramienta más.
0 K 11
Javi_Pina #4 Javi_Pina
Eso son las que se sabe
0 K 10

menéame