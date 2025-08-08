Con Air France y KLM ya son 5 las aerolíneas hackeadas en dos meses [Ing]

Air France y KLM se unen a WestJet, Hawaiian y Qantas para hacer un total de 5 compañías aéreas ciberatacadas en los dos últimos meses. Las aerolíneas son un blanco fácil debido a su gran complejidad, según explicó William Wright, experto en ciberseguridad de Closed Door Security con sede en Escocia, a la revista Forbes. «Son enormes, con una cadena de suministro muy extensa», afirmó. «Es muy obvio dónde están los puntos débiles. Por desgracia para las aerolíneas, hay muy poco que puedan hacer directamente, ya que normalmente es un tercero…"
