Air Europa devuelve un año antes los 475 millones concedidos por el fondo de la SEPI

Air Europa devuelve un año antes los 475 millones concedidos por el fondo de la SEPI

Air Europa ha cerrado la venta de un 26 % a Turkish Airlines por 300 millones de euros, inyección de capital que le ha permitido, junto con sus propios recursos, adelantar un año la devolución del préstamo de 475 millones concedido por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) durante la covid.

Duke00 #2 Duke00
¿Y los bancos pa cuando?
7 K 90
El_Tio_Istvan #4 El_Tio_Istvan *
#2 uy! xD

Esos bancos de los que hushted me habla... :troll:
1 K 22
woody_alien #5 woody_alien
#2 Es el mercado amigo, sin coma.
0 K 12
#6 Marisadoro
#2 pa Rato
1 K 20
#10 tomeu
#2 Los qué?
0 K 20
Verdaderofalso #11 Verdaderofalso
#2 vas a tener para Rato xD
0 K 20
#14 omega7767
#2 uno de los mayores robos de la historia

entre 50 y 70 mil millones perdidos.

Otro éxito del bipartidismo
1 K 21
Duke00 #17 Duke00
#14 Si al menos los bancos tuvieran beneficios para poder devolver el dinero, pero pobrecitos que apenas levantan cabeza.

"La banca española apunta a nuevo récord de beneficios anuales pese a los menores tipos de interés"
www.20minutos.es/lainformacion/empresas/banca-apunta-resultados-anuale
0 K 11
#18 cybermouse
#14 o exito del PP que fue el que solto la mosca, esa que decia Nosferatu que era un "prestamo" xD
0 K 8
#21 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 Los bancos ya lo devolvieron, recibieron 0 y devolvieron 0.

Ahora pídeselo a las Cajas de Ahorro quebradas por los políticos y sindicatos que devuelvan lo robado
0 K 20
rob #8 rob
Joder, los han devuelto volando.
3 K 51
mikhailkalinin #12 mikhailkalinin
#8 Y se ahorra el interés turbo compuesto.
2 K 44
elsnons #20 elsnons
#3 go to #8
0 K 10
#3 AntonioWarrior
Y que dice el juez Peinado de esto?
3 K 42
alcama #7 alcama
#3 ¿Y Franco? ¿ Va ganando La Revuelta?
0 K 6
El_Tio_Istvan #1 El_Tio_Istvan
El "rescate".
2 K 36
camvalf #16 camvalf
Pues al final va a resultar mas rentable para los españoles el rescate de Air Europa "negociado" según los panfletos y los jueces fieles al PP por Begoña, que rescate que nunca iba a rescatar a la banca de Mariano Rajoy
2 K 29
meroespectador #13 meroespectador
Vamos que la gestión del gobierno estuvo de puta madre, salvaron los empleos, la empresa y ahora devuelven el dinero, negocio redondo.
1 K 27
powernergia #15 powernergia
Con el coñazo que dio la carcunda con esto.
1 K 18
#9 VFR
Decoña
0 K 7
#19 perica_we
yo esto... no lo entiendo, reconozco que soy cortito: el hidalgo ha vendido tantas acciones por 300millones de euros y ha usado ese dinero para devolver el préstamo de la SEPI. pero ese dinero es suyo y no de air europa... es air europa quien tiene que devolver el préstamo y si hidalgo ha puesto algo por las participaciones que le quedan, turkish habrá tenido que poner también

en fin que tanta noticia "aclarando el tema" pero en éste contexto actual no se puede no pensar mal..
0 K 7

