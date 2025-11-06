Air Europa devuelve un año antes los 475 millones concedidos por el fondo de la SEPI

Air Europa ha cerrado la venta de un 26 % a Turkish Airlines por 300 millones de euros, inyección de capital que le ha permitido, junto con sus propios recursos, adelantar un año la devolución del préstamo de 475 millones concedido por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) durante la covid.
| etiquetas: aerolíneas , air europa , préstamo , sepi
Esos bancos de los que hushted me habla...
entre 50 y 70 mil millones perdidos.
Otro éxito del bipartidismo
"La banca española apunta a nuevo récord de beneficios anuales pese a los menores tipos de interés"
www.20minutos.es/lainformacion/empresas/banca-apunta-resultados-anuale
Ahora pídeselo a las Cajas de Ahorro quebradas por los políticos y sindicatos que devuelvan lo robado
en fin que tanta noticia "aclarando el tema" pero en éste contexto actual no se puede no pensar mal..