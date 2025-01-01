edición general
AIPAC arremete contra Marjorie Taylor Greene, aliada de Trump, por decir que hay genocidio en Gaza [en]

Washington, DC.—El Comité Estadounidense de Asuntos Públicos de Israel (AIPAC) ha acusado a la congresista Marjorie Taylor Greene de traicionar los valores estadounidenses por decir que Israel comete genocidio en Gaza. En un correo electrónico de recaudación de fondos a sus simpatizantes, AIPAC, uno de los grupos de presión de política exterior más influyentes de Estados Unidos, equiparó a la senadora de extrema derecha Greene con izquierdistas contrarios a Israel.

5 comentarios
themarquesito
Por una vez y sin que sirva de precedente, Marjorie Taylor Greene tiene razón:
No hay nada más cierto ni fácil de decir que el 7 de octubre en Israel fue horrible y que todos los rehenes han de ser devueltos, pero también lo es el genocidio, la crisis humanitaria y la hambruna que ocurre en Gaza.
4
rogerius
#2 Pero eso no la libra de que la tachen de ¡Antisemita!
1
HeilHynkel
#2

El porquero de Agamenón otra vez.
3
Verdaderofalso
Y por los rayos láseres judíos que ocasionan incendios según esta chalada?
2

