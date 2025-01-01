AIPAC arremete contra Marjorie Taylor Greene, aliada de Trump, por decir que hay genocidio en Gaza [en]

Washington, DC.—El Comité Estadounidense de Asuntos Públicos de Israel (AIPAC) ha acusado a la congresista Marjorie Taylor Greene de traicionar los valores estadounidenses por decir que Israel comete genocidio en Gaza. En un correo electrónico de recaudación de fondos a sus simpatizantes, AIPAC, uno de los grupos de presión de política exterior más influyentes de Estados Unidos, equiparó a la senadora de extrema derecha Greene con izquierdistas contrarios a Israel.