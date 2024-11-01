La AIE se prepara para retractarse de sus predicciones sobre el pico de demanda de petróleo y gas [EnG]

La Agencia Internacional de Energía, que ha pronosticado repetidamente que el crecimiento de la demanda mundial de petróleo alcanzará su pico máximo antes de 2030, ha elaborado un informe en el que admite que tanto la demanda de petróleo como la de gas seguirán creciendo durante décadas.
Javier Blas, de Bloomberg, informó sobre la noticia en una columna esta semana, citando un borrador del informe de la AIE, Perspectivas Energéticas Mundiales. La agencia utiliza un conjunto de escenarios para el futuro, que incluyen algunos supuestos important
| etiquetas: peak oil , peak demand , aie , weo25 , crisis energética , colapso
Que sea mañana o dentro de diez años no importa cuando se trata del colapso de la civilización actual, más que nada porque en la escala temporal de la que hablamos 30 o 50 años no son nada, lo relevante es la certeza de la hipótesis. Y que el sistema no se sostiene sin el input de energía fósil actual era un hecho que la AIE trataba de… » ver todo el comentario
"Este año, la AIE vuelve a publicar su «Escenario de políticas actuales», en parte debido a la presión ejercida por la administración Trump."
Vamos, que en realidad no cambia las predicciones previas, si no que añade un escenario (o predicción) por los intereses y presiones de Trump donde se favorece precisamente la visión de Trump. Y lógicamente Oilprice.com aplaudiendo con las orejas.
Además que sería bueno esperar a confirmación del propio informe de la IAE que aún no ha salido. Esto solo es información previa de un periodista sin conocer el informe final.
"Es importante recordar que la AIE publicará otros escenarios, mostrando vías alternativas, y que el Escenario de Política Actual no es una previsión. Es una instantánea de cómo podría ser el mundo dentro de 25 años si nada cambia y los gobiernos se quedan de brazos cruzados. En el pasado, el escenario tendía a subestimar las energías renovables y a favorecer las fuentes de energía tradicionales, como el petróleo, el gas y el carbón; por lo tanto, si nos guiamos por la historia, podría estar equivocado, quizás de forma significativa."
Más del 80% del petróleo se destina como uso principal para producir combustibles, mientras que solo el ~6% tiene como uso principal la fabricación de plásticos.
How much oil do we use to make plastic?
Estimates vary by source, but tend to converge on a range between 4 to 8 percent of global oil consumption. 6 percent of global oil consumption is taken as the mid-range estimate.
ourworldindata.org/faq-on-plastics