La AIE avisa de que aunque se reabra Ormuz se tardará mucho en recuperar la normalidad

El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, ha advertido este martes de que, aunque el estrecho de Ormuz se reabriera inmediatamente, será necesario «mucho tiempo» para recuperar una situación normal y el riesgo que conlleva es un repunte de la inflación y un freno a la actividad económica. «Aunque se reabriera el estrecho de Ormuz, hará falta mucho tiempo antes de volver a la normalidad, porque hay instalaciones energéticas, petroleras y de otro tipo muy dañadas» en el golfo Pérsico