Ahora los europeos pueden comprar un vehículo eléctrico chino online

China EV Marketplace no solo permite a los clientes europeos comprar coches eléctricos e híbridos enchufables homologados para circular directamente desde China y recibirlos en sus hogares, sino que el precio puede incluir el despacho de aduanas. Si bien es cierto que los usuarios pueden ir al puerto a recoger sus coches y gestionar los trámites aduaneros, esta comodidad adicional sin duda compensa el módico precio que la empresa cobra por estos servicios.