edición general
1 meneos
6 clics

Ahora los europeos pueden comprar un vehículo eléctrico chino online

China EV Marketplace no solo permite a los clientes europeos comprar coches eléctricos e híbridos enchufables homologados para circular directamente desde China y recibirlos en sus hogares, sino que el precio puede incluir el despacho de aduanas. Si bien es cierto que los usuarios pueden ir al puerto a recoger sus coches y gestionar los trámites aduaneros, esta comodidad adicional sin duda compensa el módico precio que la empresa cobra por estos servicios.

| etiquetas: vehiculo , electrico , chino , europa , comprar
1 0 0 K 14 tecnología
1 comentarios
1 0 0 K 14 tecnología
gelatti #1 gelatti *
China EV Marketplace afirma ser la mayor tienda online de vehículos eléctricos chinos y atiende a clientes de todo el mundo. En el primer semestre del año, la compañía vendió 7.000 vehículos, lo que supuso un aumento del 66% en comparación con el primer semestre de 2024. Sin embargo, según CarNewsChina, este crecimiento se debe principalmente a los híbridos enchufables, ya que no están sujetos a aranceles especiales al exportarlos a la UE. El pedido mínimo en EV Marketplace es de un vehículo,…   » ver todo el comentario
0 K 14

menéame