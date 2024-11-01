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Ahora se entiende la llegada de Asha Sharma. Los últimos resultados económicos de Xbox son muy malos

El giro de timón en Xbox, ejemplificado en la salida de Phil Spencer y la llegada de Asha Sharma, resultó sorpresiva por lo repentino; aunque poco a poco cada...

| etiquetas: xbox , asha sharma , resultados
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