Ahora es (aún más) oficial: la tortura es legal en Israel (2019) [ENG]

El Tribunal Supremo de Israel ha aclarado, esta vez de forma explícita, que la tortura durante los interrogatorios es lícita en determinadas circunstancias del sistema jurídico israelí. El juez Minz usó la palabra «tortura», no «métodos físicos de interrogatorio» ni «presión física moderada». Afirmaba explícitamente que «en casos muy excepcionales» la tortura está permitida por la ley israelí. Ni una sola de las más de 1000 denuncias ha dado lugar a la apertura de una sola investigación penal contra un interrogador de la ISA, y mucho menos a...

Khadgar #1 Khadgar
Noticia que no debería sorprender a nadie. Ya ni se molestan en decir que llueve.
themarquesito #6 themarquesito
#1 A Israel se la suda todo desde hace años
makinavaja #2 makinavaja
Para qué se van a molestar en ocultarlo, si nadie tiene narices de decir o hacer algo contra ellos...
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Porno para NATOntados.
Dene #7 Dene
Y ni aun así rompemos relaciones con este pais genocida
#4 guillersk
Pues ya sabéis, cuidadito cuando vayáis para allá
#5 ombresaco
Si dicen que es legal la tortura, malo.
Si usan eufemismos, malo.

Liberticidas, parece que estáis en contra de la libertad de torturar
#8 Archaic_Abattoir
La tortura es legal hasta en España así que imagínate en Israel.
mariettica #9 mariettica
#8 no, en españa no es legal la tortura, revisate la constitucion, art. 15.
Y seguro que en el codigo penal tambien encuentras algun articulo sobre el tema
