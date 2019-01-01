Ahora es (aún más) oficial: la tortura es legal en Israel (2019) [ENG]

El Tribunal Supremo de Israel ha aclarado, esta vez de forma explícita, que la tortura durante los interrogatorios es lícita en determinadas circunstancias del sistema jurídico israelí. El juez Minz usó la palabra «tortura», no «métodos físicos de interrogatorio» ni «presión física moderada». Afirmaba explícitamente que «en casos muy excepcionales» la tortura está permitida por la ley israelí. Ni una sola de las más de 1000 denuncias ha dado lugar a la apertura de una sola investigación penal contra un interrogador de la ISA, y mucho menos a...