edición general
11 meneos
85 clics
Un agujero del tamaño de Suiza acaba de abrirse en la Antártida y preocupa a los científicos

Un agujero del tamaño de Suiza acaba de abrirse en la Antártida y preocupa a los científicos

Un vacío oscuro en medio de la Antártida acaba de captar la atención del planeta. Se trata de una polinia, un agujero en el hielo marino del tamaño de Suiza, visible desde el espacio y mantenido abierto durante semanas. Este fenómeno, lejos de ser una simple rareza natural, se ha convertido en un recordatorio brutal de cómo el calentamiento global está alterando el equilibrio de los océanos. Lo que ocurre en este rincón helado del mundo podría tener consecuencias directas en el clima, los mares y hasta en nuestras ciudades. La explicación es co

| etiquetas: antártida , agujero , hielo , polinias , calentamiento , global
10 1 0 K 159 MAmbiente
4 comentarios
10 1 0 K 159 MAmbiente
OCLuis #3 OCLuis
Si en el futuro queda algún rastro de nuestra civilización

Mejor no... la tierra no quedaría en muy buena posición: colapsó porque la especie más inteligente que fue capaz de engendrar la ahogó.
1 K 33
#1 unaiur
En unos pocos veranos habrá que mover Benidorm al Mar del norte.
1 K 25
keizal #2 keizal
#1 Un panorama desolador.
0 K 19
#4 pirat
La hecatombe climática hará que la sostenibilidad del sistema de pensiones no sea un problema, o igual ni eso con las ganas que tiene úlcera fon hijadeputa de aniquilarnos con una guerra... el pp europedo está demostrando ser un peligro para la vida.
0 K 8

menéame