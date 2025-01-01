El agujero de las renuncias de los MIR: una vez se abandona, la plaza se pierde para siempre

Laura (nombre ficticio) eligió una plaza MIR a 2.200 kilómetros de su casa. Se trasladó, tras mucho sopesarlo, a trabajar como médica de familia a Santiago de Compostela. No quería perder la oportunidad tras tantos años estudiando, pero la distancia se volvió insoportable con el paso de las semanas. Tenía dos hijos pequeños a los que apenas veía y finalmente abandonó. Si el sistema hubiese sido más flexible, habría podido incorporarse a alguna de las vacantes que quedaron, inesperadamente, en un hospital de Tenerife, su isla.