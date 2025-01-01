edición general
El agujero de las renuncias de los MIR: una vez se abandona, la plaza se pierde para siempre

Laura (nombre ficticio) eligió una plaza MIR a 2.200 kilómetros de su casa. Se trasladó, tras mucho sopesarlo, a trabajar como médica de familia a Santiago de Compostela. No quería perder la oportunidad tras tantos años estudiando, pero la distancia se volvió insoportable con el paso de las semanas. Tenía dos hijos pequeños a los que apenas veía y finalmente abandonó. Si el sistema hubiese sido más flexible, habría podido incorporarse a alguna de las vacantes que quedaron, inesperadamente, en un hospital de Tenerife, su isla.

#4 Tailgunner
"... habría podido incorporarse a alguna de las vacantes que quedaron, inesperadamente, en un hospital de Tenerife, su isla."

Leer incluso la entradilla está sobrevalorado... :popcorn:
#7 ipanies
La cantidad de ineficiencias y la rigidez en la administración, sobre todo en sanidad y educación, hace que se den aberraciones incomprensibles... Parece que esté diseñado por el enemigo para que se aborrezcan y acepten condiciones ridículas en el sector privado ¬¬
#9 reivaj01
#3 Ella no tenía apenas dinero y tuvo que volar con Ryanair haciendo escala en Dublín.
Pd.- @dene , por favor, no sumes los trayectos, da igual si suman los 2.200 o no, es un chiste.
#10 Sir
Tal y como esta escrito el artículo pareciera un globo sonda del ministerio de Monica Garcia con un ejemplo para crear empatía. No estoy en contra del fondo del artículo.
#5 Tailgunner
creo que a la señora le da lo mismo 1800 o 2200 km, no crees?
#1 Dene
"Laura (nombre ficticio) eligió una plaza ... a 2200km de su casa"...
Pues no se yo de donde era Laura, pero así a ojo, el punto más alejado de Santiago, que podría ser la esquina mas baja de El Hierro, está a menos de 1900km... salvo Canarias, el resto del territorio está a menos de 1000km..
Va a ser que además del nombre de Laura, hay mucho más ficticio en el artículo?
#2 Moixa
#1 La entradilla ya dice que es de Tenerife
No he podido leer el artículo. Pero me parece absurdo que se den situaciones así y luego se quejen de la falta de médicos de familia.
#3 Dene
#2 pues eso.. Santiago-Tenerife, 1800km.. tanto cuesta poner bien los números y no dejar dudas sobre la veracidad de la información?
#6 Borgiano
#1 Ya ni la entradilla leemos, como tiene que ser, joder, que no se pierdan las buenas costumbres de MNM
#8 Dene
#6 la entradilla ya incluye una mentira.. y a partir de ahi, dejo de leer...
Por qué no iba a incluir más?
