Aguas termales de Japón ofrecen información sobre la antigua vida microbiana en la Tierra

El Gran Evento de Oxigenación (GOE) ocurrió hace alrededor de 2.300 millones de años y marcó el surgimiento del oxígeno atmosférico, probablemente desencadenado por cianobacterias verdes que usaron la luz solar para dividir el agua y posteriormente convirtieron el dióxido de carbono en oxígeno a través de la fotosíntesis. El resultado es que la actual atmósfera está compuesta por alrededor de un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno, con sólo trazas de otros gases como el metano y el dióxido de carbono, que podrían haber desempeñado un papel má