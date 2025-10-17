edición general
La agrovoltaica en España ya es elegible a las ayudas de la Política Agraria Común

Seguirá considerándose elegible a las ayudas de la PAC la totalidad de la superficie de la parcela de tierra de cultivo o cultivo permanente, siempre que se mantenga el carácter prioritario de la actividad agraria. “Esta medida responde a la necesidad de fomentar modelos sostenibles de producción agrícola y energética, sin comprometer el uso agrario del suelo”. “Esta medida representa una flexibilización que permitirá a más agricultores acogerse a las ayudas y ofrecer nuevas oportunidades de diversificación de sus ingresos".

#1 Pitchford
No sabía que se perdieran ayudas de la PAC al practicar agrovoltaica. No tenía mucho sentido, cuando frecuentemente los paneles solares hasta incrementan la producción de la parcela, así que bienvenida sea esta modificación. Poner FV sin uso del suelo para pastos o cultivos debería prohibirse.
