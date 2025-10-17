La agrovoltaica en España ya es elegible a las ayudas de la Política Agraria Común

Seguirá considerándose elegible a las ayudas de la PAC la totalidad de la superficie de la parcela de tierra de cultivo o cultivo permanente, siempre que se mantenga el carácter prioritario de la actividad agraria. “Esta medida responde a la necesidad de fomentar modelos sostenibles de producción agrícola y energética, sin comprometer el uso agrario del suelo”. “Esta medida representa una flexibilización que permitirá a más agricultores acogerse a las ayudas y ofrecer nuevas oportunidades de diversificación de sus ingresos".