Agricultura avala a Guijuelo y rechaza paralizar la rebaja de calidad de sus jamones ibéricos

El ministerio de Agricultura ha rechazado las medidas cautelares solicitadas por las denominaciones de origen de Jabugo, Los Pedroches y Dehesa de Extremadura, permitiendo así que se puedan vender como ibéricos jamones procedentes de cerdos híbridos, es decir, 50% de raza ibérica y 50% de raza duroc. Entre las denominaciones de origen rivales de Guijuelo crece el pesimismo y se empiezan a plantear ya acudir a la justicia ordinaria porque se estarían certificando ya los primeros animales cruzados para la venta de los ibéricos.
| etiquetas: agricultura , do guijuelo , jamón ibérico , rebaja calidad
- ¿Pero bueno o de Guijuelo?
Están abriendo la puerta a matar los jamón es ibéricos, un 50% ya es un mojón, un Duroc tiene grasa infiltrada en nódulo, no en vetas, es abrirlo y decir....que pena de bicho.
Hay mucho híbrido mejor que muchos que venden como ibérico puro.