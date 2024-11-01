edición general
8 meneos
11 clics
Agricultura avala a Guijuelo y rechaza paralizar la rebaja de calidad de sus jamones ibéricos

Agricultura avala a Guijuelo y rechaza paralizar la rebaja de calidad de sus jamones ibéricos

El ministerio de Agricultura ha rechazado las medidas cautelares solicitadas por las denominaciones de origen de Jabugo, Los Pedroches y Dehesa de Extremadura, permitiendo así que se puedan vender como ibéricos jamones procedentes de cerdos híbridos, es decir, 50% de raza ibérica y 50% de raza duroc. Entre las denominaciones de origen rivales de Guijuelo crece el pesimismo y se empiezan a plantear ya acudir a la justicia ordinaria porque se estarían certificando ya los primeros animales cruzados para la venta de los ibéricos.

| etiquetas: agricultura , do guijuelo , jamón ibérico , rebaja calidad
7 1 0 K 77 actualidad
7 comentarios
7 1 0 K 77 actualidad
pitercio #2 pitercio
- Está Navidad me he comprado un jamón.
- ¿Pero bueno o de Guijuelo?
2 K 30
Uge1966 #1 Uge1966
¿Se puede ser "racista" con los inmigrantes pero no con los cerdos que "han nacido aquí"? xD
0 K 11
#4 LaMinaEnMiPuerta
#1 Hace mucho que sus cerdos son de fuera de Salamanca. Necesitaran ir más lejos a por ellos.
0 K 10
TipejoGuti #5 TipejoGuti
Que poco respeto por la propia denominación y que cara más dura del ministerio.
Están abriendo la puerta a matar los jamón es ibéricos, un 50% ya es un mojón, un Duroc tiene grasa infiltrada en nódulo, no en vetas, es abrirlo y decir....que pena de bicho.
0 K 10
Apotropeo #3 Apotropeo
En cuatro días el mejor jamón y Guijuelo será de York.
:troll:
0 K 8
#6 Tecar
El jamón ibérico está sobrevalorado.
Hay mucho híbrido mejor que muchos que venden como ibérico puro.
0 K 7
Lyovin81 #7 Lyovin81
Y venga embutido industrial de mierda. Luego que si hay que quitarle a la gente medio intestino.
0 K 7

menéame