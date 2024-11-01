Agricultura avala a Guijuelo y rechaza paralizar la rebaja de calidad de sus jamones ibéricos

El ministerio de Agricultura ha rechazado las medidas cautelares solicitadas por las denominaciones de origen de Jabugo, Los Pedroches y Dehesa de Extremadura, permitiendo así que se puedan vender como ibéricos jamones procedentes de cerdos híbridos, es decir, 50% de raza ibérica y 50% de raza duroc. Entre las denominaciones de origen rivales de Guijuelo crece el pesimismo y se empiezan a plantear ya acudir a la justicia ordinaria porque se estarían certificando ya los primeros animales cruzados para la venta de los ibéricos.