Los agricultores colapsan la AP-7 y varias vías de Girona, Lleida y Tarragona en protesta por el acuerdo del Mercosur

Los agricultores catalanes se han unido a las protestas de sus homólogos en Francia y, desde primera hora de la mañana de este jueves, cortan la AP-7 en varios puntos y otras vías de Girona, Tarragona y Lleida. Las movilizaciones agrarias, organizadas por Revolta Pagesa, responden a la negativa del parte del sector al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, además de la "mala" gestión de la fauna salvaje y a los recortes en la Política Agraria Común (PAC). Los cortes en la AP-7 están dejando 18 kilómetros de colas hasta Figueres.

19 comentarios
StuartMcNight
#4 Ser autosuficientes es algo mas que "valor añadido". Si viendo como esta evolucionando el proteccionismo e intervencionismo global de nuestros "aliados" alguien cree que tener la capacidad de producir suficiente alimento para la poblacion no es uno de las prioridades estategicas de la UE es que vive en otro planeta.
angelitoMagno
#5 Ser autosuficientes es importantísimo y de ahí las ayudas europeas al campo. Pero sin dichas ayudas, el producto agrícola europeo costaría mucho más y la gente no lo compraría. Por que si la gente ve tomates extranjeros a 1'5€ y tomate local a 3€ te digo yo que casi todo el mundo va a comprar el extranjero, lo de la autosuficiencia es muy bonito, pero hay que pagarla.

La autosuficiencia alimentaria y energética con prioridades estratégicas europeas. Pero en este mundo actual, tal y como está evolucionando, la otra gran prioridad estratégica es crear vínculos económicos aparte de los EEUU y avanzar en aislar a los gringos. Y quien no lo vea, también vive en otro planeta.
angelitoMagno
#13 Y por eso la UE dedica una cuarta parte de su presupuesto a subvencionar la agricultura local.

Que por cierto, muchos agricultores después votan a VOX y partidos parecidos. A gente que quiere acabar con la UE ....
angelitoMagno
Yo soy muy pro UE, pero a veces me gustaría que desapareciera la UE para que la gente vea como sería nuestras vidas sin ella.

Empezando por los agricultores. Que se eliminen todas las subvenciones de la UE al campo (una cuarta parte del presupuesto europeo para un sector que no representa ni el 2% del PIB) y a ver como les va.
Dav3n
#3 Adelante, sería lo mejor que podría pasarnos: negociar libremente con quien nos diera la gana sin tener que andar supeditados a normativas absurdas que solo hacen que hundirnos...

Dónde hay que firmar?

Que eh, igual el campo español necesita ayudas porque antes se encargaron de hundirlo a conciencia, cosas del mundo moderno que nos han impuesto. Igual que hicieron con el sector industrial.

Que España viva del turismo o que los alemanes de pasta se hayan quedado Mallorca no es ni de lejos coincidencia, como tampoco lo es que el acceso a la vivienda sea una pesadilla gracias al "libre mercado" que tengo aquí colgado.
omega7767
#6 "negociar libremente con quien nos diera la gana sin tener que andar supeditados a normativas absurdas que solo hacen que hundirnos..."

vaya eso es lo que decía David Davis, en la campaña Pro Brexit, "vamos a hacer tratados por todo el mundo".
sotillo
#3 Tienen a los abascales de turno que van a solucionar sus problemas cuando quiten las paguitas a otros
Antipalancas21
#8 Sera el de Gibraltar, no hay otro. :-D
thirdman
#17 hablo en general depender de cosas básicas del otro lado del mundo no lo veo lo mejor cuando pase algo el principal puerto de brasil tiene una salida al mar de apenas 400 metros de ancho
angelitoMagno
Pues justo ahora, reforzar acuerdos comerciales con la America no trumpiana sería lo que hay que hacer, pero bueno, en fin.
Lord_Cromwell
#1 Lo malo que sería a costa de cargarte la economía rural. :-/
angelitoMagno
#2 La economía rural europea está muerta, se mantiene en la UCI gracias a los millones que vienen desde la UE.

El nivel de vida en la UE es demasiado alto para hacer rentable un sector económico que apenas tiene valor añadido.
rendri
#4 El único "valor añadido" es el de darnos de comer algo que es básico. Me parece que está demasiado sobrevalorado el tema de los valores añadidos y olvidado las cosas básicas que nos hacen vivir/sobrevivir. Sin la base no hay nada pero es lo que más nos cuesta pagar... Sin comida, sin luz, sin agua no hay NADA, pero lo damos por sentado y no debería ser así y se suele despreciar a la gente que se dedica a ello, pero sin ellos no estaríamos donde estamos.
thirdman
#4 verás el valor añadido como se bloquee algún estrecho
angelitoMagno
#8 ¿Entre el Mercosur y Europa? ¿Qué estrecho? ¿El océano atlántico?
CerdoJusticiero
#1 En este caso lo que habría que hacer geopolíticamente no casa con lo que hay que hacer como especie, que es dejar de traer productos que se pueden cultivar aquí desde la otra punta del globo.

Por otro lado, la agricultura europea ni es ni va a ser rentable si no es a base de toneladas de subvenciones, pero en mi opinión tampoco es buena idea dejar de producir comida nosotros mismos y dedicarnos a importarlo todo, incluso aunque fuera con cero emisiones de CO2.
nemeame
#1 Si nos cargamos la agricultura local porque no pueden competir en salarios seremos mas dependientes del extranjero, justo lo que menos nos interesa ahora mismo
beldin
www.laregion.es/ourense/tractorada-mantiene-cinco-dias-ourense_1_20260 no es un caso aislado, un detalle oido por la calle, no tiene mucho sentido que a qui se pidan unos requisitos que no se pide a la importacion, tomates marroquies por ejemplo.
