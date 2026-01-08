Los agricultores colapsan la AP-7 y varias vías de Girona, Lleida y Tarragona en protesta por el acuerdo del Mercosur

Los agricultores catalanes se han unido a las protestas de sus homólogos en Francia y, desde primera hora de la mañana de este jueves, cortan la AP-7 en varios puntos y otras vías de Girona, Tarragona y Lleida. Las movilizaciones agrarias, organizadas por Revolta Pagesa, responden a la negativa del parte del sector al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, además de la "mala" gestión de la fauna salvaje y a los recortes en la Política Agraria Común (PAC). Los cortes en la AP-7 están dejando 18 kilómetros de colas hasta Figueres.
La autosuficiencia alimentaria y energética con prioridades estratégicas europeas. Pero en este mundo actual, tal y como está evolucionando, la otra gran prioridad estratégica es crear vínculos económicos aparte de los EEUU y avanzar en aislar a los gringos. Y quien no lo vea, también vive en otro planeta.
Que por cierto, muchos agricultores después votan a VOX y partidos parecidos. A gente que quiere acabar con la UE ....
Empezando por los agricultores. Que se eliminen todas las subvenciones de la UE al campo (una cuarta parte del presupuesto europeo para un sector que no representa ni el 2% del PIB) y a ver como les va.
Dónde hay que firmar?
Que eh, igual el campo español necesita ayudas porque antes se encargaron de hundirlo a conciencia, cosas del mundo moderno que nos han impuesto. Igual que hicieron con el sector industrial.
Que España viva del turismo o que los alemanes de pasta se hayan quedado Mallorca no es ni de lejos coincidencia, como tampoco lo es que el acceso a la vivienda sea una pesadilla gracias al "libre mercado" que tengo aquí colgado.
vaya eso es lo que decía David Davis, en la campaña Pro Brexit, "vamos a hacer tratados por todo el mundo".
El nivel de vida en la UE es demasiado alto para hacer rentable un sector económico que apenas tiene valor añadido.
Por otro lado, la agricultura europea ni es ni va a ser rentable si no es a base de toneladas de subvenciones, pero en mi opinión tampoco es buena idea dejar de producir comida nosotros mismos y dedicarnos a importarlo todo, incluso aunque fuera con cero emisiones de CO2.