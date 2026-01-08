Los agricultores colapsan la AP-7 y varias vías de Girona, Lleida y Tarragona en protesta por el acuerdo del Mercosur

Los agricultores catalanes se han unido a las protestas de sus homólogos en Francia y, desde primera hora de la mañana de este jueves, cortan la AP-7 en varios puntos y otras vías de Girona, Tarragona y Lleida. Las movilizaciones agrarias, organizadas por Revolta Pagesa, responden a la negativa del parte del sector al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, además de la "mala" gestión de la fauna salvaje y a los recortes en la Política Agraria Común (PAC). Los cortes en la AP-7 están dejando 18 kilómetros de colas hasta Figueres.