Una agricultora, sobre la falta de trabajadores en el campo: "si no tenemos mano de obra, no habrá más vino"

Una agricultora, sobre la falta de trabajadores en el campo: "si no tenemos mano de obra, no habrá más vino"

Muchos alzan la voz: "la gente no quiere trabajar. Llamas a un joven para trabajar en el campo y parece que lo estás molestando... es que no va; o va un día y al segundo no aparece". "Lo peor de todo es que los jóvenes tampoco quieren aprender". Un jornalero expresó que cuando su generación se jubile, los de más de 60 años, la realidad es que "lo vais a pasar muy mal". Otro agricultor no duda en lanzar una crítica muy directa a las nuevas generaciones: "antes éramos fuertes, personas con más arrojo. Creo que ahora somos más pasivos y blanditos"

Mark_ #6 Mark_
"Antes éramos fuertes, personas con más arrojo. Creo que ahora somos más pasivos y blanditos".

Hijo de puta, te ponía a recoger copas en una discoteca a las 2 de la mañana, a seis euros la hora, sin contrato, sin seguro, sin nada, aguantando borrachos y gilipolleces varias, trabajando en terrazas a pleno sol a las 5 de la tarde en verano en Sevilla, y encima tenías que dar las gracias. Llevo veinte años trabajando casi sin parar más de 3 meses y tengo cotizados sólo la mitad porque…   » ver todo el comentario
5 K 83
Andreham #1 Andreham *
Pero si a mi me han dicho por activa y por pasiva que es el empresario el que genera los bienes y servicios. ¿Para qué necesita trabajadores?

El pavo que dice que eran más fuertes y con más arrojo cuando de crío y de joven vivía con Franco que se lo mire xD xD
5 K 82
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Pues a beber cerveza
5 K 63
Free_palestine #7 Free_palestine *
Que casualidad que los jornaleros españoles vayan a Francia a recoger uvas ¿Será porque pagan más?
Pues eso, pagad más y ya verás como no os falta gente
3 K 62
#4 Tunguska08Chelyabinsk13 *
Dicen agricultores, pero no se dedican a cultivar la tierra, si no a contratar al que lo hace por ellos, parece ser.
2 K 43
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
Oferta y demanda. No veo en ningún momento decir que ofrece para que la gente lo rechace ni las condiciones laborales.

Eso hace saltar mi batseñal
1 K 32
#8 Godoferoz
hay que ver, como puede ser que haya jóvenes que no quieran mudarse a un pueblo en medio de la nada para un trabajo de apenas un mes y medio ,mal pagado y explotado
1 K 24
tul #10 tul *
cada año se sobrepruduce vino por decenas de miles de litros, no pasa nada porque cuatro negreros cierren sus negocios, nadie necesita explotadores.
0 K 12
#9 Feliberto
Vuestra educación se centró en machacarnos diariamente para que estudiasemos porque trabajar en algo que no fuese un escritorio era de burros y perdedores. Pues ale, seguid trabajando vosotros en la obra y en el campo hasta los 67, campeones.
0 K 10
#5 Chuache_cientifico
Pagadles más.
0 K 7

