Una agricultora, sobre la falta de trabajadores en el campo: "si no tenemos mano de obra, no habrá más vino"

Muchos alzan la voz: "la gente no quiere trabajar. Llamas a un joven para trabajar en el campo y parece que lo estás molestando... es que no va; o va un día y al segundo no aparece". "Lo peor de todo es que los jóvenes tampoco quieren aprender". Un jornalero expresó que cuando su generación se jubile, los de más de 60 años, la realidad es que "lo vais a pasar muy mal". Otro agricultor no duda en lanzar una crítica muy directa a las nuevas generaciones: "antes éramos fuertes, personas con más arrojo. Creo que ahora somos más pasivos y blanditos"