Una agricultora, sobre la falta de trabajadores en el campo: "si no tenemos mano de obra, no habrá más vino"

Muchos alzan la voz: "la gente no quiere trabajar. Llamas a un joven para trabajar en el campo y parece que lo estás molestando... es que no va; o va un día y al segundo no aparece". "Lo peor de todo es que los jóvenes tampoco quieren aprender". Un jornalero expresó que cuando su generación se jubile, los de más de 60 años, la realidad es que "lo vais a pasar muy mal". Otro agricultor no duda en lanzar una crítica muy directa a las nuevas generaciones: "antes éramos fuertes, personas con más arrojo. Creo que ahora somos más pasivos y blanditos"
Hijo de puta, te ponía a recoger copas en una discoteca a las 2 de la mañana, a seis euros la hora, sin contrato, sin seguro, sin nada, aguantando borrachos y gilipolleces varias, trabajando en terrazas a pleno sol a las 5 de la tarde en verano en Sevilla, y encima tenías que dar las gracias. Llevo veinte años trabajando casi sin parar más de 3 meses y tengo cotizados sólo la mitad porque… » ver todo el comentario
El pavo que dice que eran más fuertes y con más arrojo cuando de crío y de joven vivía con Franco que se lo mire
Pues eso, pagad más y ya verás como no os falta gente
Eso hace saltar mi batseñal