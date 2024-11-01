edición general
Un agricultor arrasa por completo las ruinas del castillo de la Torre Mocha en Salamanca, Bien de Interés Cultural

Aunque el castillo de la Torre Mocha era un gran desconocido para los salmantinos, su figura aparece en el escudo heráldico del municipio. Su destrucción ha causado una fuerte indignación entre los vecinos de Pelabravo, especialmente en la pedanía de Naharros del Río, cercana al emplazamiento donde se levantaba el edificio. La Unión del Pueblo Leonés reclamó en las Cortes en Valladolid su protección hace más de un año, pero votaron en contra de ello tanto el PP como Vox, con la abstención del Partido Socialista de Castilla y León.

Milmariposas
Eso es lo que le importa a la derechuza el patrimonio histórico: NADA. Pero luego que si banderitas, que si "soy ehpañó, ehpañó, ehpañó!"...
indi11
Sin intención de defender a nadie, mucho interés hay en protegerlo no había por ninguna administración...en pelabravo hay tropecientos carteles de la batalla de arapiles y ninguno a cerca del castillo...años yendo y me entero ahora de que hay un castillo cerca :foreveralone: :foreveralone:
Budgie
#3 ese "hay" me ha partido el alma
juanac
#3 En Castilla (y en León) somos bastante panolis vendiendo nuestro patrimonio, que probablemente esté en el top5 mundial (en románico seguro). Supongo que es lo que tiene votar personas que gobiernan para Madrid.

Lo pilla un japonés y tienes colas para visitar cuatro piedras y dejándose 300€ por la ruta+ cocido maragato.
osids
#7 Yo viví un tiempo en cyl y pasa lo mismo que en Extremadura y en clm que sino viene alguien y se empeña mucho no se conserva ni se consiguen las subvenciones que existen para tenerlo algo en condiciones y acaba malamente. Hay sitios realmente conservados como san Martín de los gallegos, Trujillo, Medellín y otros que dan pena lo poco explotados y conservados que tenemos como san Martín de trevejo o belvis o muchos otros casos

PD: Y la administración cada día más me demuestra que la gente intenta currar lo mínimo posible y todo esto del patrimonio da mucho castigo
ChatGPT
#3 la administración, en su eterna sabiduría, sabe que con poner en un documento que es un bien protegido ya está protegido. Un clásico de la maquinaria del papel y el sello
j-light
#9 Y la culpa del agricultor.

Que tiene parte, claro, pero entiendo que el hombre estaba interesado en buscarse la vida y no en destruir algo histórico.
chewy
#3 #3 solo existe una foto en internet de lo poco que quedaba, que es la misma que la noticia y que está en Wikipedia. Sinceramente entiendo el valor cultural, pero si ese bien no se protege, no se señaliza, etc., quizás es que a lo mejor no era tan importante y lo que ha pasado no es más que una consecuencia del poco valor que parece que tenía.
daga535
#10
En google maps se puede ver... no defiendo ni mucho menos al agricultor... pero tal y como estaba, sin ninguna señalización y nada que lo protegiese... era cuestión de tiempo que desapareciera totalmente.

maps.app.goo.gl/kgEdbKXaz5v3Tttj6
Tunguska08Chelyabinsk13
#10 Si claro, y tú crees que el dueño de la parcela no tiene ni idea de lo que hay en ella.
chewy
#20 quién ha dicho que sea el dueño de la parcela quien lo ha hecho? Podría ser un arrendador
Tunguska08Chelyabinsk13
#30 Si claro, y un arrendador se pone a cegar charcas con unas paredes que ve ahí en un montículo. Un arrendador que cuando va a ver la propiedad para alquilarla, ve un monticulo con una construcción en medio y no dice nada, ni el dueño tampoco...
tommyx
#3 había
angeloso
Me pregunto si la votación en contra del PP y Vox era por un tema económico o por tratarse de un elemento defensivo del reino de León frente al de Castilla.
ccguy
#2 Lo primero. Lo segundo requeriría saber algo de historia.
pitercio
Los escombros han rellenado una charca, encima antiranas y patos. Lo tiene todo el paleto. La que lía para media carreta de cereal.
Pinchito2
#8 Por sus huevos morenos.
ubiquae
#8 me hace gracia quienes se quejan del impacto de molinos eólicos, placas solares, etc... cuando la agricultura, la ganadería, los embalses y el tendido eléctrico han cambiado nuestra orografía en un grado inimaginable.

Es sólo porque siempre lo hemos visto así, por costumbre, por lo que no entendemos el impacto que tiene.
Nokith
Ya pueden cambiar el escudo de la ciudad, en vez del castillo, que pongan un cacahuete.
Uge1966
La burocracia... y la ignorancia. Malas amigas.
sotillo
#1 La avaricia y el desprecio por la cultura hacen que este tipo de delitos sean tan habituales
lestat
Lo de los agricultores en este país es de traca. Siembran hasta pie de río y no respetan los 100m de las márgenes en ni un solo río de España contaminandolos todos con abonos y químicos y el Seprona y medio ambiente rascándose los huevos.

Y a mí me meten una tasa ecológica de residuos y basuras nueva este año que se ve que con todos los esfuerzos que he hecho, coche eléctrico, placas solares, reciclar de siempre y plantar árboles ... No bastaba.

PUTO PAIS DE MIERDA
Drebian
#22 En el que era mi pueblo denuncié ante la Junta de Castilla y León varias tropelías como las que cuentas y no obtuve ninguna respuesta. Saben perfectamente de quien obtienen sus votos, no se van a meter con ellos.
elmakina
#22 A ver, campeón, que no te enteras. No son 100 metros donde no se puede sembrar, infórmate antes de soltar barbaridades. Los 5 metros desde el cauce son de servidumbre y ahí no se puede ni vallar ni construir, punto. Desde ahí hasta los 100 metros es zona de policía, y claro se puede cultivar, solo que puede haber restricciones para según que cosas o necesitar autorización de la confederación hidrográfica que sea. Los agricultores ya van de sobra controlados: si aplican fertilizantes donde…   » ver todo el comentario
autonomator
Menudo cafre. A ver si lo crujen y le sale caro.
¡Para cegar una charca! Es qu hay que ser imbeci1.
mre13185
#12 Lo primero expropiarle el terreno para pagar la multa
Quecansaometienes...
#13 Eso seria justicia poetica.
Falangito
#12 ¿Tú crees que va a ocurrir eso? Si quieres nos apostamos algo a que ese agricultor es concejal o familiar en primer grado del partido que gobierna o de su basura de socio. Creo que no hace falta ni decir a qué partido pertenece su alcaldesa xD
DoctorAlban
España tiene un gran problema con sus BIC: tiene muchísimos y para poder arreglarlos se piden (con razón) muchos documentos e impuestos. Eso hace que muchísimos BIC estén abandonados porque cuestan mucha pasta el arreglarlos/mantenerlos.

Es un marrón para sus propietarios y para las administraciones, sobre todo los BIC que están hechos polvo.

La solución a este problema es muy difícil.
jonolulu
Ya estáis los urbanitas diciendo lo que se puede hacer y no hacer en el campo
jonolulu #26 jonolulu
Relacionada:

Una zanja de riego destruye parte del yacimiento prerromano de Pintia, en Valladolid
www.meneame.net/story/zanja-riego-destruye-parte-yacimiento-prerromano
DenisseJoel
Esos paletos quieren gobernar España.
Cabre13
Se entiende por que es patrimonio irrelevante y el que lo ha hecho lo ha hecho por motivos económicos estrictamente personales, sería otra cosa si lo hubiese hecho en un museo, son causar daños graves y con motivo de una protesta ideológica.
Format_C
A la carcel hasta que se recupere y todo su patrimonio a disposición para pagar la restauración, y si no fuera posible, de por vida.
Drebian
#24 Por muy indignado que esté por lo que ha hecho este patán, ¿cómo vas a meter a alguien en la cárcel por mover unas piedras? Me cago en todo, vamos a dejar de decir tonterías que luego la gente se las cree
