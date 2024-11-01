Un agricultor arrasa por completo las ruinas del castillo de la Torre Mocha en Salamanca, Bien de Interés Cultural

Aunque el castillo de la Torre Mocha era un gran desconocido para los salmantinos, su figura aparece en el escudo heráldico del municipio. Su destrucción ha causado una fuerte indignación entre los vecinos de Pelabravo, especialmente en la pedanía de Naharros del Río, cercana al emplazamiento donde se levantaba el edificio. La Unión del Pueblo Leonés reclamó en las Cortes en Valladolid su protección hace más de un año, pero votaron en contra de ello tanto el PP como Vox, con la abstención del Partido Socialista de Castilla y León.