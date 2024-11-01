Un agricultor arrasa por completo las ruinas del castillo de la Torre Mocha en Salamanca, Bien de Interés Cultural

Aunque el castillo de la Torre Mocha era un gran desconocido para los salmantinos, su figura aparece en el escudo heráldico del municipio. Su destrucción ha causado una fuerte indignación entre los vecinos de Pelabravo, especialmente en la pedanía de Naharros del Río, cercana al emplazamiento donde se levantaba el edificio. La Unión del Pueblo Leonés reclamó en las Cortes en Valladolid su protección hace más de un año, pero votaron en contra de ello tanto el PP como Vox, con la abstención del Partido Socialista de Castilla y León.
Lo pilla un japonés y tienes colas para visitar cuatro piedras y dejándose 300€ por la ruta+ cocido maragato.
PD: Y la administración cada día más me demuestra que la gente intenta currar lo mínimo posible y todo esto del patrimonio da mucho castigo
Que tiene parte, claro, pero entiendo que el hombre estaba interesado en buscarse la vida y no en destruir algo histórico.
En google maps se puede ver... no defiendo ni mucho menos al agricultor... pero tal y como estaba, sin ninguna señalización y nada que lo protegiese... era cuestión de tiempo que desapareciera totalmente.
Es sólo porque siempre lo hemos visto así, por costumbre, por lo que no entendemos el impacto que tiene.
Y a mí me meten una tasa ecológica de residuos y basuras nueva este año que se ve que con todos los esfuerzos que he hecho, coche eléctrico, placas solares, reciclar de siempre y plantar árboles ... No bastaba.
¡Para cegar una charca! Es qu hay que ser imbeci1.
Es un marrón para sus propietarios y para las administraciones, sobre todo los BIC que están hechos polvo.
La solución a este problema es muy difícil.
Una zanja de riego destruye parte del yacimiento prerromano de Pintia, en Valladolid
