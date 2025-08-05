·
La agresiva política arancelaria de Trump acelera del deshielo de las relaciones entre China y la India
Pekín reanudará en breve el suministro de fertilizantes, tierras raras y maquinaria para la construcción que necesita la industria india
india
china
actualidad
5 comentarios
#1
YeahYa
Jugada maestra, sin duda.
1
K
39
#2
Ghandilocuente
*
#1
SI solo fuera la India..
Tambien Brasil...
Brasil recurre a China para amortiguar aranceles del 50% al café en EE. UU.
es.mercopress.com/2025/08/05/brasil-recurre-a-china-para-amortiguar-ar
.
Y España...
Las exportaciones españolas a Estados Unidos caen un 5% pero se disparan a China
www.expansion.com/economia/2025/08/19/68a36f20468aeb084d8b45b8.html
Y tantos otros...
1
K
17
#5
OCLuis
*
A Trump le ha pasado como al diablo en la historia aquella que, con tal de joder a uno de los primeros carpinteros que estaba cortando madera con un gran cuchillo le hizo mellas y le torció los dientes, inventando así el serrucho.
0
K
13
#3
Mimaus
Si al final si que le van a dar el nobel de la paz...
0
K
6
#4
raül_hernàndez_1
#3
sí, porque el de Economía, ya tal...
0
K
7
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
