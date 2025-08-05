edición general
14 meneos
15 clics
La agresiva política arancelaria de Trump acelera del deshielo de las relaciones entre China y la India

La agresiva política arancelaria de Trump acelera del deshielo de las relaciones entre China y la India

Pekín reanudará en breve el suministro de fertilizantes, tierras raras y maquinaria para la construcción que necesita la industria india

| etiquetas: india , china
12 2 0 K 180 actualidad
5 comentarios
12 2 0 K 180 actualidad
YeahYa #1 YeahYa
Jugada maestra, sin duda.
1 K 39
Ghandilocuente #2 Ghandilocuente *
#1 SI solo fuera la India..

Tambien Brasil...
Brasil recurre a China para amortiguar aranceles del 50% al café en EE. UU.
es.mercopress.com/2025/08/05/brasil-recurre-a-china-para-amortiguar-ar.

Y España...
Las exportaciones españolas a Estados Unidos caen un 5% pero se disparan a China
www.expansion.com/economia/2025/08/19/68a36f20468aeb084d8b45b8.html

Y tantos otros...
1 K 17
OCLuis #5 OCLuis *
A Trump le ha pasado como al diablo en la historia aquella que, con tal de joder a uno de los primeros carpinteros que estaba cortando madera con un gran cuchillo le hizo mellas y le torció los dientes, inventando así el serrucho.
0 K 13
Mimaus #3 Mimaus
Si al final si que le van a dar el nobel de la paz...
0 K 6
raül_hernàndez_1 #4 raül_hernàndez_1
#3 sí, porque el de Economía, ya tal...
0 K 7

menéame