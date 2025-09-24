edición general
Agresión sexual a una paciente en el Hospital Quirónsalud Albacete: el Supremo confirma la sentencia

El Supremo deja firme la condena y confirma los hechos ocurridos con un técnico de rayos en el Hospital Quirónsalud Albacete. El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación de D.C.S.V. y ha dejado firme la condena por un delito de agresión sexual cometido durante una prueba diagnóstica en el Hospital Quirónsalud Albacete. La resolución del alto tribunal confirma la pena de un año y cinco meses de prisión, mantiene las inhabilitaciones impuestas y fija el pago de 12.825 euros a la víctima en concepto de indemnización, con condena en

La paciente, de 81 años, estaba posicionada para la exploración cuando el técnico, D.C.S.V., aprovechó la situación para provocar un contacto físico de carácter inequívocamente sexual: colocó sus genitales en la mano de la mujer. El comportamiento no fue accidental ni tenía finalidad asistencial, y se repitió en dos momentos de la misma exploración

Que fuerte.
