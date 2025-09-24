Agresión sexual a una paciente en el Hospital Quirónsalud Albacete: el Supremo confirma la sentencia

El Supremo deja firme la condena y confirma los hechos ocurridos con un técnico de rayos en el Hospital Quirónsalud Albacete. El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación de D.C.S.V. y ha dejado firme la condena por un delito de agresión sexual cometido durante una prueba diagnóstica en el Hospital Quirónsalud Albacete. La resolución del alto tribunal confirma la pena de un año y cinco meses de prisión, mantiene las inhabilitaciones impuestas y fija el pago de 12.825 euros a la víctima en concepto de indemnización, con condena en