Agresión sexual a una mujer en la Marina por dos varones del CETI

Una mujer de unos 37 años denunció la madrugada de este sábado, en torno a las 00:30 horas, haber sido víctima de una agresión sexual en Ceuta por parte de dos jóvenes residentes del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) en presencia de sus dos hijas pequeñas.
A ver si entendemos que para esto están los negativos.
Es que esos puntos violeta no sirven para nada, yo los cambiaba por un hueso de jamón verías como repele eso agresores
Y añado que puestos hablar de esto, conviene poner de manifiesto que se habla de nacionalidad, y que hay mucho extranjero nacionalizado, por lo que la realidad es que los extranjeros nacionalizados violadores cuentan como nacionales, falseando el dato.
P.D. Nos ha jodido que por numeros absolutos haya mas españoles de toda la vida violando, es evidente cuando hay 40 millones de españoles.
En 2023, la tasa de adultos extranjeros condenados por delitos contra la libertad sexual fue de 14,6 por cada 1.000 habitantes, frente a 5,8 por cada 1.000 para españoles
También los menores extranjeros tienen tasas más altas que los menores españoles para delitos sexuales. En 2023 los menores extranjeros condenados tenían una tasa de 11,9 por mil, frente a 5,5 por mil para menores españoles.
