edición general
21 meneos
54 clics
Agresión sexual a una mujer en la Marina por dos varones del CETI

Agresión sexual a una mujer en la Marina por dos varones del CETI

Una mujer de unos 37 años denunció la madrugada de este sábado, en torno a las 00:30 horas, haber sido víctima de una agresión sexual en Ceuta por parte de dos jóvenes residentes del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) en presencia de sus dos hijas pequeñas.

| etiquetas: agresion , sexual , mujer , marina , ceuta , ceti
17 4 2 K 11 actualidad
14 comentarios
17 4 2 K 11 actualidad
mosfet #3 mosfet
#2 Digo yo que ninguno estará realmente por gusto en un centro de estos, no creo que sea un destino turístico sino más bien un intento por salir de algo que no te gusta.
2 K 27
TipejoGuti #10 TipejoGuti
#2 Reportado por odio.
A ver si entendemos que para esto están los negativos.
1 K 24
plutanasio #5 plutanasio
Y porque apareció alguien que si no a saber cómo hubiese terminado.
1 K 23
Libelulo #6 Libelulo *
Es algo normal. De toda la vida los chavales morunos de Ceuta van violando a las mujeres de 37 años delante de sus hijos. Noticia errónea.
0 K 7
mosfet #1 mosfet
¿Cómo podemos filtrar para que entre gente normal?
0 K 7
#2 hokkien
#1 ¿acaso hay gente normal dentro?
2 K -14
TipejoGuti #9 TipejoGuti
#1 Me preocupa más filtrar nuestros pensamientos no sea que, por su simpleza, terminemos pensando que 2 personas son representativas de las miles de personas normales que pasan por los CETI de Ceuta y Melilla cada año.
0 K 10
GeneWilder #7 GeneWilder
A ver si prohíben el porno ya.
1 K -4
plutanasio #13 plutanasio
#7 Y que no lleven falda, que van provocando.
0 K 11
BlackDog #4 BlackDog *
Esta agresión sexual en plena vía pública se produjo justo una semana después de que la Consejería de Sanidad presentara el programa de prevención y sensibilización contra las agresiones, implantando Puntos Violetas por distintas zonas de la Ceuta

Es que esos puntos violeta no sirven para nada, yo los cambiaba por un hueso de jamón verías como repele eso agresores
5 K -10
#8 euacca
#4 Más de la mitad de los violadores son españoles de toda la vida, así que como no sea el hueso para pegar a los machistas...
0 K 11
Esku #12 Esku
#8 Espera, entonces eso quiere decir que proporcionalmente los extranjeros violan mas? Bueno, parece que el ministerio tambien dice eso: x.com/IgualdadGob/status/1963520897886597484
Y añado que puestos hablar de esto, conviene poner de manifiesto que se habla de nacionalidad, y que hay mucho extranjero nacionalizado, por lo que la realidad es que los extranjeros nacionalizados violadores cuentan como nacionales, falseando el dato.

P.D. Nos ha jodido que por numeros absolutos haya mas españoles de toda la vida violando, es evidente cuando hay 40 millones de españoles.
0 K 9
BlackDog #14 BlackDog *
#8 Te vas a los números absolutos, pero la verdad es otra.

En 2023, la tasa de adultos extranjeros condenados por delitos contra la libertad sexual fue de 14,6 por cada 1.000 habitantes, frente a 5,8 por cada 1.000 para españoles

También los menores extranjeros tienen tasas más altas que los menores españoles para delitos sexuales. En 2023 los menores extranjeros condenados tenían una tasa de 11,9 por mil, frente a 5,5 por mil para menores españoles.

www.ondacero.es/noticias/sociedad/tasa-menores-adultos-extranjeros-con
0 K 7

menéame