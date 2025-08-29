Agregadores contra la anestesia de la máquina

La nueva guerra por el contexto se libra en la frontera entre los resúmenes generados por IA y los viejos agregadores de enlaces que, contra pronóstico, han renacido como comunidades. Donde los buscadores entregan una píldora pulida y sin aristas, los foros de enlace convierten cada noticia en una conversación —y muchas veces en una trinchera. El mismo hecho, leído “en bruto” por una IA, apenas deja rastro de dudas; en Menéame, Tardigram, Mediatize o Killbait, en cambio, se discute, se insulta, se matiza, se aporta contexto...