edición general
3 meneos
17 clics
Agregadores contra la anestesia de la máquina

Agregadores contra la anestesia de la máquina

La nueva guerra por el contexto se libra en la frontera entre los resúmenes generados por IA y los viejos agregadores de enlaces que, contra pronóstico, han renacido como comunidades. Donde los buscadores entregan una píldora pulida y sin aristas, los foros de enlace convierten cada noticia en una conversación —y muchas veces en una trinchera. El mismo hecho, leído “en bruto” por una IA, apenas deja rastro de dudas; en Menéame, Tardigram, Mediatize o Killbait, en cambio, se discute, se insulta, se matiza, se aporta contexto...

| etiquetas: tardigram , menéame , mediatize , killbait
3 0 0 K 32 cultura
4 comentarios
3 0 0 K 32 cultura
Lyovin81 #2 Lyovin81
En Menéame es donde se reúne la mayor concentración de gente con sentido crítico que he visto en internet. Y no lo digo con segundas, lo digo de verdad. Llevo años leyendo noticias y comentarios aquí, y es una delicia. En algunos temas he cambiado de opinión gracias a dichas noticias y comentarios, y en otros he afianzado mis convicciones.
Es el único sitio donde un NAFO, un racista o un lame-escrotos del capital es identificado y ridiculizado a kilómetros. Y no verás por aquí tarados evangélicos con su diosito, saben que pierden el tiempo en un lugar así, mientras que en los comentarios de YouTube aparecen como las setas.
Se dice que Menéame no es lo que era, pero no tengo yo claro que no sea aún mejor y aún más necesario que nunca.
5 K 59
rojelio #3 rojelio
#2 Menéame no es perfecto, pero es mejor que las otras opciones. Y en la situación actual, eso es suficiente.
0 K 11
koe #4 koe
#2 hay mucha gente de partidos "nuevos" currando sus horas también...
0 K 10
imparsifal #1 imparsifal
Aunque tengo un compromiso de no enviar noticias de Jot Down ni de Mercurio hago una excepción con este artículo ya que habla de Menéame y sus muchos hijos...
0 K 13

menéame