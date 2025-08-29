La nueva guerra por el contexto se libra en la frontera entre los resúmenes generados por IA y los viejos agregadores de enlaces que, contra pronóstico, han renacido como comunidades. Donde los buscadores entregan una píldora pulida y sin aristas, los foros de enlace convierten cada noticia en una conversación —y muchas veces en una trinchera. El mismo hecho, leído “en bruto” por una IA, apenas deja rastro de dudas; en Menéame, Tardigram, Mediatize o Killbait, en cambio, se discute, se insulta, se matiza, se aporta contexto...
| etiquetas: tardigram , menéame , mediatize , killbait
Es el único sitio donde un NAFO, un racista o un lame-escrotos del capital es identificado y ridiculizado a kilómetros. Y no verás por aquí tarados evangélicos con su diosito, saben que pierden el tiempo en un lugar así, mientras que en los comentarios de YouTube aparecen como las setas.
Se dice que Menéame no es lo que era, pero no tengo yo claro que no sea aún mejor y aún más necesario que nunca.